Bologna, il doppio volto dei prestiti: 25 giocatori e 52 milioni in ballo. Il confronto con la Serie A

Il calciomercato del Bologna non si esaurisce nei giocatori arrivati e partiti durante l’estate: una parte della strategia di gestione della rosa passa anche dai prestiti.

Con l’obiettivo di trovare maggiore spazio, valorizzare gli investimenti effettuati o costruire le condizioni per una futura cessione? Le motivazioni possono essere varie e riguardare nel particolare i singoli giocatori. Ma è lampante che l’ultima finestra di mercato sia stata caratterizzata da questo fenomeno che, Transfermarkt, attraverso le sue classifiche, è risuscito a fotografare.

Bologna e i prestiti: questione incassi

Il Bologna occupa il secondo posto per numero di giocatori prestati fuori sede: sono 25, alle spalle soltanto della Fiorentina, che ne conta 30. Un dato che che va letto senza associare automaticamente il numero dei prestiti a un ritorno economico certo.

Sul fronte degli introiti legati ai prestiti, il Bologna ha registrato secondo Transfermarkt 6 milioni di euro, cifra che lo colloca al secondo posto della graduatoria. Davanti c’è la Fiorentina con 9,2 milioni, mentre Juventus e Inter arrivano rispettivamente a 9,2 e 7 milioni.

Il dato diventa interessante soprattutto se confrontato con il numero di calciatori mandati fuori: il Bologna è infatti la squadra con il secondo maggior numero di prestiti, ma non quella che ha ottenuto il maggiore incasso immediato. Questo evidenzia come quantità dei prestiti e valore economico delle singole operazioni siano due aspetti distinti.

Fino a 52 milioni dai possibili riscatti

La seconda classifica di Transfermarkt tratta invece uno scenario futuro. Considerando i possibili riscatti inseriti negli accordi di prestito, il Bologna potrebbe arrivare a un incasso massimo di 52 milioni di euro. In questa graduatoria i rossoblù sono sesti in Serie A, dietro Fiorentina (154 milioni), Roma (127), Juventus (82), Milan (69) e Inter (57).

Anche in questo caso, però, il numero va interpretato correttamente: i 52 milioni sono il massimo potenziale derivante dai riscatti, non una somma già nelle casse del club. Il raggiungimento di quella cifra dipenderà dalle decisioni delle società che hanno ricevuto i giocatori e dalle condizioni previste nei singoli accordi.

Il dato da tenere d’occhio

I 25 prestiti mostrano un’importante quantità di giocatori gestiti fuori dalla rosa, mentre i 6 milioni di incassi immediati e i 52 milioni potenzialmente ottenibili dai riscatti sono rappresentativi di due momenti diversi della stessa strategia.

Il valore economico definitivo di queste operazioni, quindi, non può essere misurato oggi guardando soltanto alla cifra massima indicata da Transfermarkt. Saranno gli eventuali riscatti, insieme alla crescita o alla rivalutazione dei giocatori durante la stagione, a stabilire quanto questa parte del mercato potrà effettivamente incidere sui conti e sulle future scelte del Bologna.

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