Bologna, l’Europa passa…dall’Europa

Quante cose cambiano in poco tempo. Quante cose possono cambiare ancora, oltretutto. Il metro di giudizio lo può tirare più di altri proprio il Brann, prossimo avversario del Bologna, avversario già affrontato in questa stagione. E proprio il doppio scontro con i norvegesi sarà lo spartiacque definitivo della stagione Rossoblù, così come inevitabilmente lo sarà – sperando di proseguire – ogni incrocio nei turni successivi in Europa League. È facile immaginare il perché: in questa stagione il ritorno in Europa sembra passare, momentaneamente, proprio dall’Europa.

Brann-Bologna, in Europa per rimanerci

Partiamo dalle basi. Quali sono le basi? L’attuale stagione. Quanto pesa Brann-Bologna per l’attuale stagione? Tanto, e non bisogna sottovalutare l’insidia, al di là del avversario. Si, perché i Rossoblù, proprio (e se non di più) come all’andata rimangono superiori per valori tecnici al Brann, ma questo play-off europeo pesa molto. Pesa per le italiane, e lo si è visto in Champions League nella serata di ieri con Juventus e Atalanta, seppur con avversari superiori e differenti.

Un po’ per tutte le squadre, tranne l’Inter, il percorso europeo passa molto dalla propria campagna europea. Escludendo la Fiorentina in Conference League, la quale ha un pensiero ben diverso attualmente tra i confini, è proprio il Bologna la più lontana alla qualificazione in campionato. È il Bologna, quindi, che più di tutti potrebbe regalarsi una gioia differente in coppa. Certo, gli ostacoli ci sono, ma nessuno vieta ai Rossoblù di pensare in grande, anzi.

In campionato è finita?

Abbiamo parlato di percorso europeo e di campionato. Citando la classifica, il Bologna attualmente è all’ottavo posto, a 8 punti dal Como settimo e a 9 dall’Atalanta sesta. In Coppa Italia solo la Lazio può ribaltare le carte in tavola proprio come i Rossoblù lo scorso anno, a oggi, proprio per le qualificazioni in Europa League e in Conference League. Rimanendo però sulla classifica e sui punti, i Rossoblù sono attardati e le squadre davanti non sembrano aver intenzione di rallentare, proprio come il Bologna che fu. Per rispondere alla domanda: no, in campionato non è finita finché non lo dice la matematica. Ma, sempre a oggi, il Bologna è consapevole che le sue carte per l’Europa può giocarsele…in Europa.

