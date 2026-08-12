Calciomercato Bologna – Piccoli, tutto fatto con la Fiorentina: sarà un nuovo giocatore Rossoblù

Dopo lunghi giorni di trattative, il calciomercato del Bologna ha il suo punto di svolta per l’attacco. Il nome principe delle ultime settimane in casa Rossoblù era quello di Roberto Piccoli, per il quale sembra ormai cosa fatta l’arrivo sotto le Due Torri: Bologna e Fiorentina hanno limato gli ultimi dettagli e trovato l’accordo definitivo per il trasferimento dell’attaccante italiano.

Calciomercato Bologna – Arriva Piccoli per l’attacco

La voce è quella di Gianluca Di Marzio, giornalista esperto delle vicende del calciomercato nostrano, in questo caso proprio con il focus sul Bologna. Si, perché dopo giorni di trattative lungo l’Appennino, Bologna e Fiorentina hanno trovato l’accordo per Roberto Piccoli, ultimo obiettivo di mercato in casa Rossoblù: l’attaccante classe 2001 andrà quindi a completare il reparto d’attacco insieme ad Artem Dovbyk.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Piccoli sbarcherà sotto le Due Torri con la formula del prestito con obbligo di riscatto per il Bologna fissato attorno ai 18 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Una cifra che si piazza all’incirca a metà tra le prime proposte Rossoblù e le richieste della Viola, che partivano dai 20 milioni di euro, visto l’acquisto dal Cagliari nella scorsa estate per 25 milioni di euro (più 2 di Bonus), dopo una stagione da 10 gol in 37 presenze in campionato e 2 in 3 presenze in Coppa Italia.

Si completa quindi il giro di attaccanti che ha coinvolto Bologna, Fiorentina e Parma.

L’ultima stagione di Piccoli

Attaccante classe 2001, conosciuto benissimo da Giovanni Sartori che lo ha visto crescere in quel di Bergamo con l’Atalanta, Roberto Piccoli si appresta a diventare il prossimo acquisto nel calciomercato del Bologna. Arriva dalla Fiorentina, con la quale nell’ultima stagione ha messo a segno 4 gol in 32 presenze in Serie A, la maggior parte da subentrato, e 3 gol in 10 presenze in Conference League. All’attivo, nell’ultima stagione ha anche due presenze in Coppa Italia: una con la Fiorentina e una con il Cagliari, entrambe con un gol.

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