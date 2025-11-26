Bologna formato élite: tutte le classifiche da top club

La classifica degli assist della Serie A 2025/26 dopo 12 giornate conta sei giocatori al comando con 4 passaggi vincenti, e tra loro un dettaglio può passare inosservato. Due di questi – Nicolò Cambiaghi ed Emil Holm – vestono la maglia del Bologna, ulteriore conferma di un inizio di stagione straordinario della squadra di Italiano.

A completare il quadro dei migliori assistman ci sono Vandeputte (Cremonese), Nico Paz e Jesús Rodriguez (Como) e Federico Di Marco (Inter): tutti a quota quattro, per una classifica estremamente indicativa di come certi interpreti stiano trascinando le proprie squadre.

Non solo assist: le classifiche che urlano Bologna

Dodici giornate sono un campione ormai significativo, quasi un terzo di campionato. E la classifica dice che il Bologna ha gli stessi punti dell’Inter, con un distacco di 3 punti dalla capolista Roma. Questi sono numeri per ora, ma con il tempo possono diventare grandi risultati, quelli che il Bologna non trova più sorprendenti, ma che possono diventare ordinari.

Ma, andando a fondo, altri dati confermano la continuità e il rendimento di una grande squadra:

2° miglior attacco del campionato , segno di una squadra capace di creare e capitalizzare.

, segno di una squadra capace di creare e capitalizzare. 3° miglior difesa , che rende il Bologna efficace in entrambe le fasi.

, che rende il Bologna efficace in entrambe le fasi. 2° per assist serviti .

. 3° per grandi occasioni create, una delle statistiche che meglio misura la qualità offensiva reale.

È un Bologna che gioca bene, ma soprattutto che sa – e non vuole – fermarsi . Un Bologna diventato completo.

Un attacco che cresce

Se i numeri dei rossoblù fanno rumore, parte del merito va a un reparto offensivo che ha trovato nuove soluzioni. Castro è arrivato già a 4 reti e partita dopo partita sembra sempre più guidato dagli schemi di Italiano. Dallinga, inizialmente più defilato, ora si muove con più disinvoltura e attacca meglio la profondità.

E poi c’è l’incognita più affascinante di tutte: il ritorno di Ciro Immobile. L’attaccante porta con sé un bagaglio di esperienza, personalità e gol: il tassello definitivo per una stagione da sogno. Anche solo la sua presenza alza il livello competitivo della squadra. Da aggiungere poi l’apporto al gol.

Holm leader degli assist: il Bologna non può farne a meno

Tra le tante certezze del Bologna 2025/26 una ormai è scolpita: Emil Holm è un titolare inamovibile. Il suo rendimento, per continuità e incisività, lo colloca di diritto tra i migliori esterni della Serie A. In una squadra che basa molto del proprio gioco sugli sviluppi laterali, Holm è una risorsa enorme.

La sua posizione nella classifica assist non è un caso: è la conseguenza naturale di una squadra che funziona, ma anche della sua crescita personale.

La domanda, ora, non è più se questo Bologna sia una sorpresa. La domanda giusta è: fin dove può arrivare?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook