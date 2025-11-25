Il ritorno di Immobile

Ne avevamo parlato ieri sera, nella trasmissione “1000Chiacchiere”, ora è quasi ufficiale. Ciro Immobile farà parte dei convocati per la sfida interna contro la Cremonese di lunedì prossimo. Dopo un lungo periodo di stop per la lesione del retto femorale destro, l’attaccante italiano scalpita. Italiano in accordo con lo stesso giocatore, aveva deciso di lasciarlo ancora a riposo sabato, quando la trasferta di Udine si faceva sempre più vicina. L’allenatore ne aveva parlato nella conferenza stampa, in avvicinamento alla partita del Bluenergy Stadium.

Campionato e coppa Italia

Immobile conta 201 reti in Serie A (e 52 assist): di queste, due sono state segnate contro la Cremonese, impreziosite dallo stesso numero di assistenze. Un altro gol ai lombardi, l’attaccante glielo rifilò in Coppa Italia. Proprio nella competizione vinta dal Bologna a maggio 2025, il centravanti italiano sarà determinante per Vincenzo Italiano: all’orizzonte la delicata sfida interna contro il Parma di giovedì 4 dicembre. Il derby si preannuncia caldissimo; ottavi di finale che non possono essere snobbati. E Immobile si candida per partire titolare.

A caccia di stabilità

Non sarà semplice per l’ottavo marcatore di tutti i tempi nel campionato italiano, scalzare dai rispettivi ruoli Castro e Dallinga. Una competizione sana, unita dai consigli di Immobile, può solo che migliorare il reparto offensivo dei rossoblù. Il goleador italiano ha vinto 7 volte il titolo di capocannoniere, nell’arco della sua lunga carriera. Sa come si fa. La scarpa d’oro, l’europeo del 2021, la Coppa Italia con la Lazio, sono solo alcuni dei trofei conquistati da Immobile. In Coppa Italia, il suo rendimento è di 28 partite giocate, 12 gol e 4 assist. A Bologna può ingigantire anche questa statistica, per portare i rossoblù lontano, a difendere il titolo e la coccarda sul petto.

