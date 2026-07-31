Dovbyk si presenta, Ravaglia saluta e novità sul nuovo stadio: Bologna, le notizie del 31 luglio

Il Bologna FC chiude il mese di luglio con una giornata ricca di notizie tra mercato, dichiarazioni e progetti per il futuro. Artem Dovbyk si presenta ai tifosi rossoblù con le sue prime parole ufficiali, Federico Ravaglia saluta dopo una vita trascorsa a Casteldebole e Santiago Castro affida ai social un emozionante messaggio d’addio. Nel frattempo, fuori dal campo, torna a far discutere il tema del nuovo stadio.

Dovbyk si presenta: “Qui per aiutare il Bologna a vincere”

È il giorno delle prime parole di Artem Dovbyk da giocatore rossoblù. Il nuovo centravanti del Bologna, arrivato dalla Roma, ha raccontato le sue sensazioni attraverso i canali ufficiali del club, spiegando cosa lo abbia convinto a sposare il progetto di Domenico Tedesco.

L’attaccante ucraino ha voluto innanzitutto ringraziare Giovanni Sartori, Marco Di Vaio e lo stesso allenatore rossoblù, svelando anche il contenuto della telefonata decisiva con Tedesco.

Qui le dichiarazioni di Dovbyk

Ravaglia saluta Bologna

La giornata è stata anche quella dell’ufficialità della cessione di Federico Ravaglia al Watford. Il portiere bolognese lascia il club della sua città dopo aver completato tutta la trafila nel settore giovanile fino alla prima squadra.

Il trasferimento in Championship è una scelta dettata dalla volontà di trovare maggiore continuità dopo diverse stagioni vissute alle spalle di Łukasz Skorupski.

Qui il comunicato ufficiale del club rossoblù

Castro e il suo addio a Bologna

Emozioni anche per Santiago Castro. Dopo il trasferimento alla Roma, l’attaccante argentino ha pubblicato un lungo post su Instagram dedicata ai tifosi rossoblù. Nel messaggio ha ricordato il suo arrivo in città a soli 19 anni, la qualificazione alla Champions League, la storica Coppa Italia e il legame creato con compagni, staff e tifoseria.

Qui l’addio di Castro

Nuovo stadio, BolognaFiere e Comune studiano il futuro

Oltre al mercato, tiene banco anche il tema delle infrastrutture. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra BolognaFiere e Via Michelino per valutare concretamente la possibilità di costruire un nuovo stadio nell’area fieristica.

Il sindaco Lepore ha confermato l’apertura del Comune a confrontarsi con società e investitori, pur ricordando il percorso già avviato per il restyling dello stadio Renato Dall’Ara.

Qui i dettagli sulla situazione

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