Dal nono posto alla vetta: rivoluzione di numeri

Quando si parla di tiri in Serie A negli ultimi cinque anni, il Bologna FC non è tra le prime squadre della classifica. Secondo i dati di Transfermarkt, tra le ultime cinque stagioni il club rossoblù si colloca al nono posto per tiri nello specchio, con 695 tiri in porta su un totale di 2.065 tentativi. Di conseguenza, il 33,7% dei tiri totali finiscono effettivamente nello specchio: il Bologna non sfigura ma nemmeno eccelle.

Rispetto a Inter, Milan, Napoli e Juventus, che dominano le classifiche di tiri totali e tiri in porta, il Bologna sembra meno incline alle conclusioni. Tuttavia, questi numeri non raccontano tutta la storia.

Un’altra prospettiva

Infatti, i numeri della stagione 25/26 ribaltano quella classifica. Dopo 13 giornate, il Bologna è tra le squadre più efficaci in termini di tiri verso lo specchio e percentuale di realizzazione: 181 tiri nello specchio, con 22 gol segnati, pari a un 8,4% di conversione. Non solo, questa quota lo colloca al terzo posto della Serie A per tiri nello specchio dietro solo a Cremonese e Napoli, ma davanti a squadre più quotate per potenziale offensivo.

Bologna, i gol partono dal ritmo

In sostanza, il Bologna sta trasformando i dati in una vera e propria tendenza: sa dove tirare e sa come sfruttare le occasioni. Rispetto alla media stagionale (che vede il 71,1% dei tiri nello specchio) il Bologna mantiene un buon equilibrio tra precisione e ritmo. Il dato più interessante? Nonostante non sia una delle squadre che tira di più, il Bologna riesce a ottenere risultati proporzionati ai suoi tentativi. Questo si tramuta in incisività superiore ad alcune squadre più “prolifiche” in termini di tiri.

Se negli ultimi anni il Bologna è apparso in attacco statisticamente più prudente, questi numeri stagionali suggeriscono che la squadra di oggi ha una diversa, e più intensa, fame di conclusione. È questo che, alla fine, fa la differenza.

