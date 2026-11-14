Bologna, il 10 al centro: questo Bernardeschi fa la differenza

Una nuova linfa, l’ennesima dal suo ritorno in Italia. Sarà l’aria di Bologna a fargli bene, ma Federico Bernardeschi non sembra volerne sapere del tempo che passa e, anzi, in campo sembra quello di una volta. Nella marcia trionfante dei Rossoblù tra le due soste c’è lo zampino del numero 10, con due gol – il terzo, e primo, lo ha segnato ancor prima – ma soprattutto tanta fantasia al servizio della squadra: i risultati, apparentemente, sono sotto gli occhi di tutti.

Bologna, un Bernadeschi faro della fantasia

Lo sottolinea Davide Centonze nel suo pezzo odierno sull’inserto del Corriere dello Sport – Stadio, e cioè Più Stadio, e a vista d’occhio è una costatazione per chiunque abbia visto il Bologna nelle ultime gare: non si può fare a meno di Federico Bernardeschi. O, quantomeno, è quello che ha pensato Raffaele Palladino da quando ha messo piede sotto le Due Torri: complice anche l’infortunio di Orsolini, il tecnico di Mugnano di Napoli ha messo al centro di tutto il suo numero 10.

Per degli equilibri che si sono formati man mano, partita dopo partita, il fulcro della fantasia della manovra offensiva Rossoblù è sempre passata dai piedi di Bernardeschi: tanto cercato, e con giusta ragion d’essere. Un ruolo, il suo, che svaria dalla trequarti a tutta la zona destra del campo. Un po’ com’era nelle idee di Tedesco all’inizio, probabilmente, ma che solo ora si sta realizzando, con il beneplacito anche dello stesso Fede: ora è davvero libero, e i risultati si vedono.

Sempre presente, e ancor di più nella concorrenza

Su dodici gare una delle costanti è stata proprio il 10, che tra titolare e subentrato le ha giocate tutte, con buoni risultati: tre gol, appunto, ma anche tanto sacrificio per la squadra e una visione di gioco che in questo Bologna, forse, nessuno ha come lui. E ora che è tornato il suo amico con la maglia numero 7, e cioè Riccardo Orsolini? Tutto fuorché un problema per Raffaele Palladino: se questo Bologna vuole avere ambizioni di “rompere le scatole”, proprio come detto dal mister, entrambi sono delle guide per i Rossoblù. Diversi ma vicini, anche per impatto sul gioco: a questo Bernardeschi, però, difficilmente si rinuncerà.

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