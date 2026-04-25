Bologna, nasce l’Under 11 femminile

Il Bologna continua a investire sul proprio futuro e lo fa partendo dalle basi, con l’obiettivo di rendere sempre più solido e strutturato il settore femminile. In questa direzione si inserisce la decisione di ampliare il vivaio con la nascita della categoria Under 11, un passo che conferma la volontà del club di crescere anche a livello giovanile.

Settore femminile in crescita

L’attenzione verso il settore femminile si traduce quindi in un progetto concreto: allargare la base e offrire nuove opportunità alle più giovani. Non è forse proprio da qui che si costruiscono i risultati di domani? Il club rossoblù ha scelto di muoversi in modo chiaro, creando una nuova categoria che possa accogliere e formare giovani atlete, puntando su un percorso graduale ma strutturato.

Open Day nel settore per iniziare

Come riportato da “Più Stadio“, per dare il via a questa novità, il Bologna ha organizzato degli Open Day, ufficializzati nella giornata di ieri. Gli appuntamenti sono fissati per l’8, il 10 e il 12 giugno presso il Centro Sportivo “M. Barbieri” di Anzola dell’Emilia (BO). Si tratterà di allenamenti di prova guidati da tecnici qualificati del club, con un obiettivo preciso: unire divertimento e apprendimento, come sottolineato dalla stessa società.

Modalità di partecipazione

Il ritrovo è previsto per le ore 17, mentre l’inizio delle attività è fissato alle 17.30. Per prendere parte agli Open Day sarà necessario compilare il Job Form disponibile sul sito ufficiale del Bologna, tenendo conto che i posti saranno limitati. Un dettaglio da non sottovalutare: chi vuole partecipare dovrà muoversi per tempo.

A chi è rivolta l’iniziativa

L’iniziativa è pensata per giovani atlete non tesserate FIGC nella stagione 2025-2026, offrendo così un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo rossoblù. Per ulteriori informazioni, il club invita a contattare l’indirizzo email dedicato: femminile@bolognafc.it.

Un’opportunità da cogliere per chi sogna di iniziare un percorso nel calcio fin da subito.

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