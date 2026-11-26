Mentre il Bologna si prepara alla trasferta di domani sera contro il Venezia (anticipo del venerdì della tredicesima giornata di campionato), gli occhi dei bolognesi sono puntati anche sulle Final Eight di Coppa Davis. Il celebre torneo di tennis andrà in scena fino a domenica tra le mura della nuovissima Unipol Hall, il moderno palazzetto sorto nel quartiere fieristico della città per ospitare i grandi eventi sportivi (nonché futura casa della Virtus).

Coppa Davis 2026, oggi c’è Gran Bretagna-Germania e Austria-Spagna. Capitan Ferguson fa visita ai britannici in allenamento

Nella seconda giornata del torneo ecco che i Quarti di Finale proseguono. La Germania di Alexander Zverev (numero uno al mondo) è scesa in campo alle 10 e sta tuttora giocando contro la rappresentativa della Gran Bretagna (formata da Leon Smith, Arthur Fery, Cameron Norrie, Henry Patten e Neal Skupski).

In settimana la squadra britannica ha tra l’altro ricevuto la visita di un ospite d’eccezione: il capitano del Bologna Lewis Ferguson, infatti, è passato per un saluto durante l’allenamento di martedì, precedente all’inizio della competizione. Come scrive Dario Cervellati sul numero odierno del Corriere dello Sport – Stadio, il centrocampista scozzese ha fatto visita ai connazionali portando in dono alcune maglie del Bologna e una casacca della Nazionale scozzese, di cui è diventato ormai un pilastro.

Domani e sabato le Semifinali: Italia in campo contro la Repubblica Ceca

Tornando alle fasi finali della Coppa Davis, la Gran Bretagna sta sfidando in questo momento Zverev e compagni. Questo pomeriggio, a partire dalle 17, toccherà invece alla Spagna di Carlos Alcaraz (terzo al mondo), impegnata contro l’Austria. Le due squadre vincitrici si sfideranno sabato 28 novembre in Semifinale.

Per domani venerdì 27 novembre è intanto in programma la prima delle due Semifinali, che vedrà i padroni di casa dell’Italia (vittoriosa contro la Corea del Sud) sfidare la Repubblica Ceca (che a sua volta ha sconfitto il Canada). Ieri pomeriggio, davanti ai calorosissimi undicimila spettatori dell’Arena, la squadra azzurra composta da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori è riuscita a passare il turno. Musetti ha portato avanti gli Azzurri superando Hong, poi Kwon ha ristabilito l’equilibrio battendo al tie-break Cobolli. Grazie alla vittoria decisiva ottenuta nel terzo round dalla coppia Berrettini-Vavassori, vincente nel doppio contro Chung e Kwon, l’Italia è tuttavia volata in Semifinale.

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