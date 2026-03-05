Bologna, Ferguson torna dal 1′ in Serie A: senza Freuler, è l’ora dello scozzese (Stadio)

Non gioca titolare in Serie A dall’8 febbraio contro il Parma. L’ultima volta in cui è partito dal 1′ è stato nel ritorno contro il Brann, in cui non ha fornito una delle sue migliori prestazioni. Sì, stiamo parlando di Lewis Ferguson. Lo scozzese è reduce dai mesi più complicati della sua avventura in rossoblù. La storia, però, potrebbe cambiare già dalla prossima sfida in programma per i rossoblù.

Domenica 8 marzo alle 15:00 il Bologna ospiterà il Verona di Sammarco e, complice la squalifica di Freuler, con ogni probabilità, sarà Ferguson a guidare il reparto mediano contro i gialloblù. La partita ideale per dimostrare al popolo rossoblù che il Braveheart delle Due Torri non è scomparso.

Bologna, Ferguson + 2 contro il Verona

Italiano sembra non volersi più separare dal 4-3-3. A partire dalla ripresa, in programma oggi, cercherà di capire quale potrà essere il miglior trio che possa schermare le avanzate avversarie. L’unico sicuro di una maglia è proprio Lewis Ferguson, che, senza Freuler, potrebbe tornare a dettare i tempi in cabina di regia. Come ai vecchi tempi.

Al suo fianco, due maglie per tre posti. Sohm, Pobega e Moro. Dopo una settimana di riposo, Italiano non sarà costretto a preferire coloro che hanno riposato contro il Pisa – di questi, Pobega. Sicuramente, gli allenamenti dei prossimi giorni aiuteranno l’allenatore di Karlsruhe a schiarirsi le idee.

La Roma nel mirino

Certamente, Italiano ruoterà tenendo conto degli ottavi di EL contro la Roma. Infatti, quattro giorni dopo la sfida del Dall’Ara, i rossoblù torneranno davanti ai propri tifosi per l’andata contro i giallorossi. Sfida cruciale, in cui le scelte faranno la differenza. Prima, però, testa al Verona. Dopo la panchina alla Cetilar Arena, Pobega scalpita per una maglia da titolare, probabilmente al posto di Moro. Il croato è partito dal 1′ in cinque delle ultime sei uscite – contro l’Udinese è partito titolare Pobega. Scaletta che potrebbe ripetersi anche domenica.

Fonte – Stefano Brunetti, Stadio

