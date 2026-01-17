Bologna-Fiorentina: i convocati di Mister Italiano

In un momento in cui sembra molto complicato pensare al campo e alla partita che si giocherà domani, Bologna-Fiorentina, la mente va al Presidente Commisso che ci ha lasciato poche ore fa.

Bologna-Fiorentina di domani, quindi si giocherà regolarmente. Anche se, nelle prime ore di questa mattina, si era posto un enorme punto di domanda sul Bologna-Fiorentina in programma domani allo stadio Dall’Ara. Tuttavia, si è deciso di non procedere con il rinvio. La Fiorentina non ha infatti richiesto il rinvio del Derby dell’Appennino. Si giocherà con il lutto al braccio e dopo un minuto di silenzio. Intanto il Bologna e Vincenzo Italiano hanno affidato al web il proprio cordoglio.

Perché si gioca? È volontà della famiglia Commisso. Il post della Fiorentina per Bologna-Fiorentina

Stamattina, la società viola, tramite un post Instagram, ha comunicato il motivo che ha spinto la società a non richiedere il rinvio di Bologna-Fiorentina: «La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti. Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi».

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri:

Pessina,

Ravaglia,

Skorupski.

Torna Lucasz Skorupski fra i pali? E’ possibile una staffetta fra il primo e il secondo temp. Ma ricordiamo a tutti le ottime prove sfoderate da Chicco Ravaglia.

Difensori:

Casale,

De Silvestri,

Heggem,

Holm,

Lykogiannis,

Miranda,

Vitik,

Zortea.

Linea difensiva al completo, Italiano ha solo l’imbarazzo della scelta

Centrocampisti per Bologna-Fiorentina:

Fabbian,

Ferguson,

Freuler,

Moro,

Pobega,

Sulemana.

Anche qui il reparto è al completo, ma potrebbe essere l’ultima partita di Sulemana e (forse) Fabbian,

Attaccanti:

Cambiaghi,

Castro,

Dallinga,

Dominguez,

Immobile,

Odgaard,

Orsolini,

Rowe.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook