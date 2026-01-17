Bologna FC
Bologna-Fiorentina: i convocati di Mister Italiano
In un momento in cui sembra molto complicato pensare al campo e alla partita che si giocherà domani, Bologna-Fiorentina, la mente va al Presidente Commisso che ci ha lasciato poche ore fa.
Bologna-Fiorentina di domani, quindi si giocherà regolarmente. Anche se, nelle prime ore di questa mattina, si era posto un enorme punto di domanda sul Bologna-Fiorentina in programma domani allo stadio Dall’Ara. Tuttavia, si è deciso di non procedere con il rinvio. La Fiorentina non ha infatti richiesto il rinvio del Derby dell’Appennino. Si giocherà con il lutto al braccio e dopo un minuto di silenzio. Intanto il Bologna e Vincenzo Italiano hanno affidato al web il proprio cordoglio.
Perché si gioca? È volontà della famiglia Commisso. Il post della Fiorentina per Bologna-Fiorentina
Stamattina, la società viola, tramite un post Instagram, ha comunicato il motivo che ha spinto la società a non richiedere il rinvio di Bologna-Fiorentina: «La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti. Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi».
Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.
Portieri:
- Pessina,
- Ravaglia,
- Skorupski.
Torna Lucasz Skorupski fra i pali? E’ possibile una staffetta fra il primo e il secondo temp. Ma ricordiamo a tutti le ottime prove sfoderate da Chicco Ravaglia.
Difensori:
- Casale,
- De Silvestri,
- Heggem,
- Holm,
- Lykogiannis,
- Miranda,
- Vitik,
- Zortea.
Linea difensiva al completo, Italiano ha solo l’imbarazzo della scelta
Centrocampisti per Bologna-Fiorentina:
- Fabbian,
- Ferguson,
- Freuler,
- Moro,
- Pobega,
- Sulemana.
Anche qui il reparto è al completo, ma potrebbe essere l’ultima partita di Sulemana e (forse) Fabbian,
Attaccanti:
- Cambiaghi,
- Castro,
- Dallinga,
- Dominguez,
- Immobile,
- Odgaard,
- Orsolini,
- Rowe.
