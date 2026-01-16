Bologna-Fiorentina, Moise Kean in dubbio per la sfida di domenica

Finalmente tre punti in casa Rossoblù, dopo più di 50 giorni. La sfida più difficile, però, è sempre la prossima, e questa volta è un Derby: domenica alle 15 sarà tempo di Bologna-Fiorentina. Un Derby dell’Appennino, però, che potrebbe non vedere in campo uno dei protagonisti più attesi in casa Viola, e cioè Moise Kean. L’attaccante italiano della Fiorentina infatti nella giornata odierna non si è allenato per un problema fisico, ed è in dubbio per la gara di domenica.

Bologna-Fiorentina, Kean in dubbio per problemi alla caviglia

La notizia arriva di TuttoMercatoWeb, ed è una notizia importante in vista di Bologna-Fiorentina di domenica pomeriggio. Nella giornata odierna, in quel del Viola Park, Moise Kean non ha preso parte alla seduta diretta da mister Paolo Vanoli a causa di un problema alla caviglia destra, lo stesso che lo tormenta in realtà da settimane.

Una notizia non di poco conto, soprattutto in casa Fiorentina, che potrebbe dover fare a meno del proprio attaccante principe in una sfida come quella contro il Bologna. Lato Rossoblù, però, l’attenzione rimane ugualmente ai massimi livelli: il parco attaccanti dei Viola rimane uno dei più temibili, viste soprattutto le possibili alternative.

Bologna-Fiorentina, chi al posto di Kean?

A due giorni da Bologna-Fiorentina è scattato un allarme in casa Viola per le condizioni di Moise Kean. Vanoli, però, può contare ugualmente di attaccanti di livello: con l’assenza dell’attaccante italiano, ad affiancare Albert Gudmundsson potrebbe esserci Roberto Piccoli, in vantaggio rispetto a Edin Dzeko. Sopratutto perché, attorno all’attaccante bosniaco, cercato quest’estate anche dal Bologna, girano voci di un possibile addio a Firenze già in questa sessione di mercato.

