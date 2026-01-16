Calciomercato e derby: incroci sull’Appennino

Il tempo è relativo, e non è una novità contemporanea; ma soprattutto il tempo passa meno velocemente su altri lidi. Questo concetto spiega, in parte, la storia di Edin Dzeko, che nella scorsa estate ha preferito il progetto viola a quello rossoblù. Scelta legittima di un grande campione che si è rivelata fallace. Dai botta e risposta con Stefano Pioli, passando per i caldi post-partita, diviso tra i microfoni delle televisioni e gli stendardi della curva, fino allo scarso utilizzo del centravanti bosniaco da parte del nuovo allenatore, Vanoli. Doveva portare esperienza e, probabilmente, nei momenti più bui ha alzato la voce nello spogliatoio, aiutando i compagni in difficoltà. Ma non si può non rimanere perplessi scrutando il numero di presenze e minuti giocati. Troppo poco per giustificare l’investimento in termini salariali. Il calciomercato è quella finestra temporale dove tutto può cambiare e modificarsi: il Paris Fc è sulle tracce dell’attaccante, che dopo soli 6 mesi potrebbe lasciare Firenze e l’universo viola.

Derby di calciomercato

Domenica, alle tre pomeridiane si giocherà l’infuocato derby degli Appennini. Il Bologna arriva alla partita in maniera convinta e fiduciosa, dopo essersi instradata nella corsa verso la qualificazione europea, complice il recupero vittorioso nella serata di ieri. Non può dirsi lo stesso per la Fiorentina: nonostante gli ultimi risultati, la situazione continua ad essere drammatica. Attualmente, i viola occupano il terzultimo posto in classifica. Motivo per cui, il club fiorentino sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione legata a Diogo Leite. Il difensore in forza all’Union Berlino, il cui contratto scadrà a giugno, è stato sondato per diverso tempo anche dal Bologna. I rossoblù hanno già piazzato il primo colpo in quella zona di campo (in questa finestra invernale di calciomercato): Helland si unirà alla retroguardia bolognese a partire dalla prossima settimana. In questo fine settimana potrebbero unirsi quattro destini: Dzeko e Leite che potevano essere a Bologna e che invece saranno o potrebbero essere della partita, da avversari, sponda viola. Il tempo è sicuramente relativo, ma è inevitabilmente condizionato dalle scelte.

