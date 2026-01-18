Bologna-Fiorentina, chi gioca? Occhio anche al turnover col Celtic

Tornare a vincere in casa, questo è l’obiettivo principale di un Bologna reduce dalla convincente vittoria sul Verona. Col pareggio tra Pisa e Atalanta, l’occasione di accorciare in classifica sui bergamaschi è particolarmente ghiotta, motivo per il quale la gara di oggi sarà fondamentale, punto.

Bologna-Fiorentina, chi gioca? Le ipotesi

Fondamentale sarà anche, però, il match di giovedì contro il Celtic, una gara da vincere per aumentare le probabilità di accedere ai playoff senza passare dagli spareggi. Si può fare, si direbbe in Frankenstein Junior, e si può fare sì, visto che l’ottava piazza dista appena 2 punti. Potrebbe essere quindi facile aspettarsi un ampio turnover.

Casale, per esempio, potrebbe essere la scelta di Italiano al posto di Vitik, visto l’infortunio di Lucumi e il nuovo arrivato Helland che potrà scendere in campo con la nuova squadra solo dal Genoa in poi, vista la squalifica rimediata in Europa League. A destra è lecito immaginare Zortea, a sinistra Lykogiannis, tutti davanti ancora a Ravaglia, visto che Skorupski ha ancora qualche difficoltà da vincere, anche se non è da escludere l’eventualità che Italiano voglia dagli minuti da mettere sulle gambe.

Freuler tornerà nella lista europea con conseguente uscita da essa di Dominguez, motivo per il quale probabilmente sarà l’argentino a partire davanti al fianco di Orsolini e Dallinga. Occhio, però, all’eventualità Cambiaghi: con la squalifica ridotta da due giornate a una, anche se su di lui pende la diffida.

La fiera delle ipotesi si chiude col dubbio amletico Fabbian o Odgaard? Schierando Fabbian e il conseguente 4-3-3 si tratterebbe di un importantissimo segnale in chiave mercato, visto che il tecnico del Bologna apprezza molto il giocane centrocampista e a Verona ha dichiarato che si sta meritando i minuti giocati. Al centrocampo è da vedere se la scelta ricadrà sulla coppia Ferguson-Moro, visto che non è da escludere che Freuler e Pobega saranno in campo giovedì contro il Celtic.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

