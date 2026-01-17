Calciomercato Bologna – Ecco Helland: in cinque per due posti

L’arrivo di Helland fa felice Italiano. Le recenti prestazioni altalenanti del reparto arretrato – troppo spesso esposto a rischi evitabili – hanno evidenziato la necessità di intervenire sul calciomercato per garantire un nuovo innesto alla difesa del Bologna. E la scelta è ricaduta sul norvegese: classe 2005, 196 cm, futuribile ma già rodato con il Brann. Punto fisso della difesa sia in Eliteserien – la massima serie norvegese – sia in Europa League.

Tuttavia, non si esclude la possibilità di un colpo in prospettiva 2027. A meno di offerte clamorose in questa finestra, con ogni probabilità rimarranno in cinque a comporre il pacchetto difensivo del Bologna: Lucumí – fuori tre settimane per infortunio -, Heggem, Vitik, Casale e Helland. Proprio il colombiano, però, potrebbe lasciare il posto la prossima estate, considerando le sirene estere tutt’altro che scomparse.

Calciomercato Bologna: il nodo Lucumí in difesa

La lesione di basso grado al bicipite femorale destro di Lucumí ha ridotto al minimo le probabilità di una sua cessione in questa finestra di calciomercato. Il colombiano rappresenta il perno della difesa del Bologna, supportato dal partner Heggem – 14 volte schierati insieme dall’inizio finora -, e una sua partenza avrebbe inciso profondamente sulle possibilità del Bologna di avanzare nelle tre competizioni.

Tuttavia, Italiano dovrà cominciare a pensare a un piano B. Infatti, con il contratto in scadenza 30 giugno 2027, da giugno molti club potrebbero acquistarlo a una cifra inferiore rispetto a quella del suo cartellino. Con il Manchester City più defilato – stanno chiudendo l’arrivo di Marc Guehi dal Crystal Palace -, non si esclude un nuovo affondo del Sunderland.

In cinque per due posti

Ora, l’allenatore di Karlsruhe dovrà gestire oculatamente l’alternanza dei suoi centrali. Se sulle corsie laterali le gerarchie sono ben consolidate, al centro la scelta verrà fatta in base all’avversario e alla condizione fisica. Nelle prossime cinque settimane, Orsolini e compagni sono attesi da 8 sfide decisive per il cammino in Serie A (dalla trasferta di Firenze a quella di Torino), in Coppa Italia (vs Lazio) e in EL (vs Celtic e Maccabi Tel-Aviv). Un mese in cui a fare la differenza saranno proprio le rotazioni.

Sì, Helland non sarà utilizzabile da subito. Il suo inserimento richiederà un periodo di adattamento alle rotazioni del Bologna, soprattutto considerando che il norvegese non scende in campo dall’11 dicembre scorso. Settimane, ma non mesi. Solo accumulando esperienza, infatti, può passare da essere un giocatore futuribile a pronto per giocare titolare al Dall’Ara.

