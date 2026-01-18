Calciomercato Bologna – Offerta della Fiorentina per Fabbian

Oggi al Dall’Ara il clima sarà surreale per il lutto che ha colpito i viola. Nel frattempo il calciomercato non si ferma e accende i riflettori sull’ipotesi di vedere Giovanni Fabbian alla Fiorentina.

Proprio alla vigilia di Bologna – Fiorentina, infatti, sono emerse indiscrezioni forti su un’offerta concreta della dirigenza toscana per il centrocampista rossoblù.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nico Schira, la società gigliata avrebbe rotto gli indugi presentando al Bologna un’offerta strutturata. L’obiettivo è regalare un rinforzo di prospettiva al centrocampo, approfittando della finestra invernale per anticipare la concorrenza.

🚨 Excl. – #Fiorentina are pushing to sign Giovanni #Fabbian from #Bologna: offered a loan with the obligation to buy (€15M) if Fiorentina stay in Serie A. Ready for the midfielder a contract until 2030. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 17, 2026

Fabbian alla Fiorentina, i dettagli dell’offerta: 15 milioni sul piatto

La proposta recapitata a Casteldebole sarebbe molto dettagliata e mirerebbe a convincere il club di Saputo a privarsi subito del classe 2003. Ecco le cifre e la formula:

Formula: Prestito con obbligo di riscatto .

Prestito con . Cifra totale: L’operazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro .

L’operazione si aggirerebbe intorno ai . Le condizioni: L’obbligo di riscatto scatterebbe matematicamente se la Fiorentina dovesse rimanere in Serie A. Una clausola che punta a salvaguardare la società viola in caso di retrocessione.

Per il giocatore sarebbe già pronto un contratto importante con scadenza 30 giugno 2030. Un segnale chiaro di quanto la dirigenza toscana voglia puntare sulle doti di incursore dell’ex Inter.

La risposta del Bologna sarebbe attesa per lunedì. La partita di oggi potrebbe servire alle squadre mercato di entrambe le società per approfondire la questione.

Fabbian titolare o distratto dal mercato?

L’ironia della sorte vuole che Fabbian sia proprio uno dei candidati a partire titolare domani nel Derby dell’Appennino.

Vincenzo Italiano dovrà valutare se queste voci insistenti possano turbare la serenità del ragazzo, in una partita già emotivamente complessa per la scomparsa di Rocco Commisso.

Ora la palla passa al Bologna: cedere Fabbian alla Fiorentina a stagione in corso, rinforzando una rivale, è una mossa rischiosa. Specie se lo si vende, al netto di questo 2025/26, a una diretta concorrente per l’Europa nei prossimi campionati. Ma un’offerta da 15 milioni impone riflessioni attente.

