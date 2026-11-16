Chi è Christian Ordóñez, centrocampista del Parma che piace da tempo al Bologna

In vista del calciomercato di gennaio, il Bologna osserva più di un giocatore per rinforzare la rosa e, oltre al centravanti (Daniel Mikolajewski), le discussioni con il Parma potrebbero allargarsi a Christian Ordóñez per il ruolo di centrocampista.

L’argentino piace da tempo ai rossoblù che lo seguono fin dal 2024. I Ducali però nell’inverno del 2025 hanno anticipato la concorrenza investendo 7 milioni su di lui in vista dell’estate 2025 e nella prima stagione, proprio contro i rossoblù l’argentino ha dato prova delle sue qualità, segnando un gol decisivo nel derby emiliano al Dall’Ara. Ora torna di moda per migliorare la mediana rossoblù.

Ecco il suo profilo completo.

La carriera di Christian Ordóñez

Christian Nahuel Ordóñez è nato a Moreno, nella provincia di Buenos Aires, il 24 luglio 2004. Centrocampista argentino, ha cominciato a giocare nel Vélez Sarsfield, completando con il Fortín tutto il percorso del settore giovanile. Come Santiago Castro, ha trascorso gran parte della propria carriera calcistica nella formazione della capitale argentina, prima di trasferirsi in Italia e approdare al Parma.

Vélez Sarsfield

Dopo aver completato il percorso nel vivaio, all’inizio del 2023 Ordóñez entra stabilmente nella Prima Squadra, all’interno dell’infornata di giovani che comprende anche Santiago Castro, in un momento particolarmente difficile per il Vélez. Il centrocampista esordisce il 31 gennaio 2023, nella prima giornata della Superliga argentina.

Nella prima stagione da professionista colleziona 18 presenze in campionato, servendo due assist, mentre nel 2024 si afferma definitivamente come titolare. Ordóñez gioca 26 partite nella Liga Profesional, fornendo tre assist e contribuendo alla conquista del titolo argentino da parte del Vélez Sarsfield.

Nel 2025 continua a essere un elemento importante della formazione di Buenos Aires, collezionando 14 presenze in campionato e cinque in Copa Libertadores. Il suo percorso con il Fortín si conclude nell’estate dello stesso anno, dopo oltre 90 apparizioni complessive tra tutte le competizioni.

Parma

Nel giugno 2025 Ordóñez viene acquistato a titolo definitivo dal Parma, che decide di investire sul giovane centrocampista argentino per rinforzare la propria mediana. Il trasferimento rappresenta il primo approdo europeo per il giocatore, chiamato a confrontarsi con un campionato tatticamente e fisicamente differente rispetto a quello argentino.

Nella stagione 2025/26 Ordóñez colleziona 28 presenze in Serie A, di cui 12 da titolare secondo alcune rilevazioni, e realizza il suo primo gol italiano. A queste si aggiungono tre apparizioni in Coppa Italia, per un totale di 31 partite nella sua prima annata con la maglia gialloblù.

Ordóñez nel Parma 2026/27

Al 16 novembre 2026, Ordóñez è ancora un giocatore del Parma, con un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Nella stagione in corso ha raccolto otto presenze in Serie A, quattro delle quali da titolare, per circa 310 minuti complessivi.

Il centrocampista argentino ha trovato spazio soprattutto nelle rotazioni di centrocampo, alternando impieghi dal primo minuto a ingressi dalla panchina. La sua stagione è ancora in fase di sviluppo, con l’obiettivo di aumentare il minutaggio e consolidare la propria posizione nella formazione emiliana.

Caratteristiche fisiche

177 cm x circa 65 kg, Christian Ordóñez presenta una struttura fisica relativamente leggera, con un baricentro basso e una muscolatura non particolarmente sviluppata nella parte superiore del corpo. È un giocatore agile negli spazi stretti, anche se non possiede necessariamente caratteristiche da velocista puro.

Nonostante la corporatura, dispone di una notevole forza negli arti inferiori, attraverso la quale riesce a esprimere potenza nei contrasti e a reggere diversi duelli fisici. La combinazione tra baricentro basso, agilità e forza gli permette di proteggere il pallone e di mantenere equilibrio anche sotto pressione.

Ordóñez non è un centrocampista dominante dal punto di vista atletico, ma riesce a compensare le proprie caratteristiche fisiche attraverso l’agilità, la coordinazione e la capacità di leggere anticipatamente le situazioni di gioco.

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, Ordóñez è dotato di una buona tecnica individuale, grazie alla quale si distingue soprattutto nel primo controllo e nella conduzione della sfera. Qualità che fanno di lui un giocatore difficile da contrastare quando riceve il pallone, perché con pochi tocchi riesce a liberarsi dalla pressione degli avversari.

Tuttavia, nonostante questa buona tecnica, l’utilizzo del piede debole, il sinistro, rappresenta un aspetto sul quale può ancora migliorare. La sua capacità di gestire il pallone con il destro gli permette comunque di trovare soluzioni rapide ed efficaci, soprattutto nelle situazioni di pressione.

È dotato di un importante senso della posizione e di una buona lettura degli spazi, oltre che delle trame di gioco avversarie. Utilizza la propria capacità di lettura e la forza degli arti inferiori per recuperare palloni, trovandosi spesso nel cuore dell’azione. Per questo ama pressare in avanti e, grazie alla conoscenza del gioco, sa quando intervenire per sottrarre la sfera all’avversario.

La sua abilità di lettura del gioco, sia in possesso sia in non possesso, si traduce anche in una buona visione.Christian Ordóñez è abile a giocare il pallone su tracce verticali, sia sul corto sia sul lungo. È un centrocampista con una buona conoscenza dei tempi di gioco, in grado di disegnare traiettorie che tagliano le linee di pressione e il posizionamento degli avversari.

In fase di possesso, quando non ha il controllo del pallone, è particolarmente interessante anche la sua capacità di leggere gli spazi da attaccare senza palla. Questa caratteristica, tuttavia, non si traduce ancora in una grande produzione offensiva. Il suo percorso da professionista continua a essere quello di un centrocampista prevalentemente orientato alla costruzione e al recupero del pallone, piuttosto che alla finalizzazione.

Dal punto di vista strettamente offensivo, Ordóñez è soprattutto un costruttore di gioco piuttosto che un finalizzatore. Non ha ancora messo in mostra grandi doti nel fondamentale del tiro in porta, anche se può migliorare nella conclusione dalla media distanza e nella capacità di accompagnare l’azione offensiva.

Posizione in campo di Ordóñez

Utilizzato in varie posizioni di campo, dall’esterno offensivo al trequartista, fino alla mezzala, Ordóñez ha trovato la sua collocazione ideale come mediano.

È un interno di regia, in una mediana a due, con limitate libertà di avanzamento, spesso legate all’evoluzione della manovra e alla sua lettura del momento della gara. La sua capacità di recuperare palloni, gestire il possesso e trovare linee verticali lo rende particolarmente funzionale in questo ruolo.

In prospettiva, potrebbe trovare la propria collocazione anche in un centrocampo a tre come vertice basso, grazie alle caratteristiche tecniche e alla conoscenza del gioco. Più difficile, invece, per via del passo e delle caratteristiche atletiche, l’adattamento a una mezzala di tipo box-to-box, chiamata a coprire grandi porzioni di campo e ad accompagnare costantemente l’azione offensiva.

Ordóñez rimane dunque un centrocampista con caratteristiche prevalentemente da regista, capace di abbinare recupero del pallone, gestione del possesso e verticalità nella costruzione. Una combinazione che il Parma non sta continuando a valorizzare in Serie A.

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