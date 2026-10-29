Bologna, fuori casa sei ancora una big

Abbiamo più e più volte parlato delle difficoltà in casa di questo Bologna, con statistiche che vanno a rilento e che, settimana dopo settimana, sono sempre meno sorridenti. Però oggi vogliamo prendere spunto da Palladino, condottiero dal sangue infuocato che ha riportato l’ardore nel cuore dei tifosi.

Perché, se è vero che al Dall’Ara ci sono state complicazioni evidenti, va anche ricordato come lontano dal prato amico il sorriso è rimasto quello dei giorni migliori. Anzi, fuori dal proprio fortino i rossoblu sono ancora una squadra da Europa.

Un filotto da Champions

Torino, Sassuolo, Pisa, Roma, Cremonese, Verona, Napoli, Atalanta, Lecce, Cagliari e Milan. Questo è l’elenco completo di tutte le società battute dai rossoblu on the road. La lista è eterogenea: troviamo big come Napoli e Milan, squadre di metà classifica e anche gruppi in lotta per la salvezza, testimonianza di una costanza rara che si è interrotta soltanto sotto la gestione Tedesco. Sì, perché anche Italiano aveva fatto il suo, perdendo solo a Birmingham, Genova, Milano e Torino (sponda bianconera).

Un Bologna corsaro

Quando una tendenza viene confermata da due allenatori su tre (Tedesco aveva pure avuto poco tempo per migliorare lo score) non può che essere parte del DNA della rosa. Poi, chiaramente, la presenza di un tecnico può migliorare la condizione generale del gruppo, però non si può non considerare la migliore abilità fuori casa una capacità innata.

Su una cosa in particolare, però, ha ragione Palladino. Le grandi squadre vincono a Milano e poi anche in casa contro il Monza, mantenendo umiltà e attitudine a qualsiasi costo. Noi, ricalcando il suo discorso nel post partita, siamo sicuri che il miglioramento interno arriverà. Anche perché tra Torino e Inter non sono mancati i segnali incoraggianti. Ora però spetta al Magico Bologna, perché spesso questa squadra ci ha stupito e continuerà a farlo anche in futuro. Perché dopo la notte magica servirà il pomeriggio ordinario.

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