Bologna, da dove arrivano i gol subiti?

Due giorni fa vi abbiamo parlato delle difficoltà difensive del Bologna – qui –, sopratutto in merito ai gol subiti. Ma adesso proviamo a guardare più a fondo, facendoci una domanda precisa: questi gol da dove arrivano?

Per rispondere a questa domanda arriva in soccorso una classifica Kickest sui tiri da fuori area. Una classifica che apre una finestra interessante sulla Serie A e offre uno spunto prezioso anche per leggere il momento del Bologna di Vincenzo Italiano.

Quando la pressione arriva in ritardo

I rossoblù occupano l’ottava posizione per gol incassati da fuori area: 5 su 30 totali, pari al 16,7%. Un dato che di per sé non è allarmante, ma che diventa significativo se inserito nel contesto generale della stagione. Il Bologna, che nelle prime settimane aveva costruito il proprio gioco su una difesa corta, aggressiva e organizzata, oggi concede più spazio e più tempo agli avversari per prendere la mira dalla distanza.

Subire gol da fuori area non è solo una questione di portiere: è il sintomo di una pressione che arriva in ritardo, di una linea difensiva che si abbassa troppo, di un centrocampo che fatica a schermare la zona centrale. In questo senso il dato rossoblù rispecchia una squadra meno compatta rispetto all’autunno, più vulnerabile nella cosiddetta “seconda linea” difensiva, quella che dovrebbe spegnere l’azione prima che diventi un tiro pericoloso.

Bologna e i gol subiti: il confronto con la Serie A

Il confronto con le altre squadre è illuminante e fa riflettere. In testa alla classifica c’è la Fiorentina, con un quarto di gol subiti arrivati da fuori area, mentre all’estremo opposto il Milan non ha ancora incassato una rete dalla distanza. Il Bologna si colloca in una fascia intermedia, insieme a squadre quali Cremonese e Torino: non tra le più esposte, ma nemmeno tra le più protette.

Ed è qui che il dato si lega al momento dei singoli. L’assenza di Lucumì ha pesato non solo nei duelli diretti, ma anche nella capacità di guidare la linea e accorciare in avanti. Senza il colombiano, la difesa ha spesso preferito scappare all’indietro piuttosto che salire, lasciando metri preziosi agli avversari sulla trequarti.

