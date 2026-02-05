Il rientro di John Lucumì per una difesa più solida

Che la difesa del Bologna da un po’ non è più solida come a inizio campionato è un dato comprovato, in più è rimasta priva nelle ultime partite di una sua colonna, John Lucumì, che ora è finalmente pronto al rientro. Dopo le prime dodici giornate di Serie A, quella dei Rossoblù era tra le tre migliori difese nel massimo campionato. E la classifica di certo ne beneficiava.

Qualcosa a partire da dicembre si è incrinato: oggi i ragazzi di Italiano contano 30 gol subiti e sono scivolati al decimo posto. L’ultimo cleen sheet risale al 22 novembre, la partita d’andata contro l’Udinese, oggi nona e tra le prossime avversare del Bologna.

Difesa Bologna: i dati certificano le difficoltà

Osservando le statistiche le difficoltà del reparto difensivo rossoblù emergono con chiarezza. Se guardiamo soltanto alla Serie A ci sono due Bologna: uno prima di dicembre, l’altro da dicembre in poi. Perché nelle prime 12 giornata i felsinei hanno una media di 0,75 gol subiti a partita. Dal tredicesimo turno di campionato ad oggi questo dato è quasi triplicato toccando quota 1,9 per un totale di 21 reti incassate in 11 giornate. Nelle altre competizioni il Bologna non è migliore: 3 gol subiti in Supercoppa Italiana, 4 nelle ultime quattro partite di Europa League, e neanche contro il Parma in Coppa Italia la porta è rimasta inviolata.

Le possibili spiegazioni? Un reparto difensivo che nel complesso sembra essersi sgretolato e i tanti (troppi) errori dei singoli a partire dai portieri. L’ultimo esempio, la partita contro il Milan: Miranda che su rimessa laterale manda in porta Rabiot per lo 0-3 degli ospiti è la fotografia della situazione in cui versa la difesa rossoblù.

Rientra John Lucumì: senza di lui la difesa ha subito 10 gol in 4 partite

Il rientro di Lucumì fa ben sperare: la difesa del Bologna ritrova il suo pilastro. Sì perché il reparto arretrato rossoblù ha trovato un rinforzo anche dal mercato, Helland, che però deve ancora ambientarsi. Quello che serviva come l’ossigeno era il rientro del colombiano. Rimasto ai box dal 10 gennaio per un infortunio al bicipite femorale destro rimediato a Como. Convocato per la partita contro il Milan, non è sceso in campo. Ora, quasi un mese dopo lo stop, è pronto al rientro nel derby d’Emilia contro il Parma.

Anche lui nelle partite prima dell’infortunio aveva fatto qualche errore. Ma nel periodo della sua assenza, i suoi compagni ne hanno collezionati uno dopo l’altro subendo almeno due gol a partita in campionato. Riprendendo il dato citato sopra, dei 21 gol nelle ultime 11 giornate, quasi la metà (10) sono arrivate nelle 4 partite (Verona, Fiorentina, Genoa e Milan) in cui Lucumì era lontano dal campo causa infortunio.

L’esperienza e la tecnica di John Lucumì sono necessarie per rinsaldare una difesa che deve tornare a essere impenetrabile come a inizio campionato in una fase chiave della stagione del Bologna.

Fonte: Dario Cervellati, Stadio

