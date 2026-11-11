Tørbjørn Heggem in questi giorni si trova in Norvegia per rispondere alla convocazione della sua Nazionale. Il difensore del Bologna ha rilasciato un’intervista alla testata locale Nettavisen e ha parlato del suo momento complicato in rossoblù.

Il cambio di allenatore ha modificato in maniera importante le gerarchie della difesa. E così il titolare della Nazionale scandinava, dopo la prima titolarità, non ha più trovato spazio. Una situazione che Heggem non accetta: «Sono nel pieno della mia maturità calcistica e ho voglia di giocare».

Bologna, Heggem non ci sta: «Situazione insostenibile»

Proprio in queste ore in città si parla di lui come un possibile partente. Lo scivolamento nelle gerarchie ha inevitabilmente condizionato la sua visione del futuro. E ora, in vista di gennaio Heggem racconta il suo malcontento a Bologna.

«Non è una situazione ideale. È strano vivere un cambio di allenatore quando senti di aver iniziato la stagione molto bene. Credo di aver giocato le prime sei partite, ma purtroppo non siamo riusciti a ottenere i risultati di cui avevamo bisogno».

Il norvegese non ha intenzione di accettare passivamente l’attuale condizione, consapevole di trovarsi in una fase importante della propria carriera.

«Non posso continuare a stare in panchina per il resto della stagione. Sono nel pieno della mia maturità calcistica e ho voglia di giocare. È qualcosa su cui dobbiamo riflettere, se le cose dovessero continuare così. Non è semplice».

Heggem addio a gennaio? Gli agenti cercano una soluzione

Il mercato invernale potrebbe rappresentare uno snodo decisivo per il futuro del difensore. Alla domanda sulla possibilità di lasciare Bologna qualora non riuscisse a recuperare terreno nelle gerarchie entro gennaio, Heggem ha risposto senza chiudere la porta.

«L’addio è una possibilità a cui sono aperto. Credo che nemmeno il club sia contento di vedermi in panchina, ma sarà una questione da affrontare insieme, sia per me che per la società».

Una posizione che testimonia come la situazione sia ormai diventata un tema concreto anche in ottica mercato. Gli agenti del giocatore, infatti, starebbero già lavorando per individuare una soluzione condivisa.

«Dobbiamo capire cosa sia meglio per entrambe le parti. Non ho parlato con l’allenatore, ma spero di avere qualcuno che stia lavorando per me. È una situazione che non può durare troppo a lungo», ha aggiunto.

Dal posto da titolare alla panchina: Heggem sorpreso dal cambiamento

Heggem ha infine manifestato tutta la propria sorpresa per la rapidità con cui è finito nelle retrovie della difesa del Bologna.: «Rimango sorpreso ogni volta. Ho iniziato quest’anno pensando che sarebbe stata una stagione incredibilmente divertente. Sentivo di aver disputato buone partite, poi sono arrivati alcuni nuovi giocatori che si sono rivelati non altrettanto efficaci. È davvero particolare il modo in cui funziona il calcio. Tutto può cambiare da un giorno all’altro».

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