Holm, una nuova partenza in rossoblù

Il ritorno al lavoro a Casteldebole ha portato con sé una notizia positiva per il Bologna: Emil Holm è tornato ad allenarsi in gruppo. Per il terzino svedese si tratta del primo allenamento collettivo in rossoblù dopo la conclusione del prestito alla Juventus. Archiviati i problemi fisici che lo avevano costretto a fermarsi e che gli avevano impedito di prendere parte al Mondiale, il classe 2000 può finalmente rimettersi al lavoro con l’obiettivo di ritrovare continuità e provare a riprendersi una maglia da titolare. Sarà l’inizio di una nuova fase?

Holm ritrova il gruppo e una nuova occasione

Sono passati più di sei mesi dall’ultima volta in cui lo svedese aveva condiviso il campo del Galli con il resto della squadra. Da allora sono cambiate diverse cose. A gennaio era arrivata la richiesta di cessione dopo gli screzi con Vincenzo Italiano, mentre oggi il contesto è diverso grazie all’arrivo della nuova guida tecnica. Dopo l’esperienza sfortunata vissuta alla Juventus, Holm ha deciso di restare a Casteldebole per giocarsi tutte le proprie possibilità con la maglia rossoblù. Una scelta accolta da Domenico Tedesco, che riparte dal ballottaggio sulla fascia destra con Zortea, mentre De Silvestri resta un’alternativa per quel ruolo.

Una nuova sfida con Holm al centro del progetto

Come riportato da “Stadio” nell’articolo di Stefano Brunetti, nel corso dell’estate non sono mancati gli interessamenti nei confronti del terzino svedese. Diverse squadre hanno chiesto informazioni al Bologna, segno che, nonostante una stagione segnata dai problemi fisici, il giocatore continua ad avere estimatori. I 26 anni compiuti lo scorso maggio lo collocano in una fase importante della carriera e la priorità sarà ritrovare quella continuità atletica che nell’ultimo anno è mancata. Riuscirà a rilanciarsi?

L’obiettivo è riprendersi la fascia destra

Holm è legato al Bologna da un contratto valido fino al 2028 e adesso ha davanti un’opportunità significativa. Il percorso verso una nuova partenza è cominciato proprio con il ritorno agli allenamenti in gruppo, primo passo di un cammino che punta a riportarlo protagonista. La missione è chiara: riconquistare il posto da titolare e costruire un nuovo capitolo in rossoblù.

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