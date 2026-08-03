Il futuro di Benji Dominguez potrebbe essere lontano da Bologna. Dopo l’estate scorsa in cui il club rossoblù aveva scelto di respingere gli assalti, oggi il quadro potrebbe essere diverso. L’esterno argentino, infatti, secondo quanto riportato da Dario Cervellati sul Corriere dello Sport, sarebbe intenzionato a lasciare l’Emilia per trovare maggiore continuità, un’esigenza maturata dopo una stagione in cui ha faticato a ritagliarsi spazio.

I numeri di Dominguez nell’ultima stagione a Bologna

I numeri sono quelli di un’annata complicata: 20 presenze complessive, di cui soltanto sette da titolare. Un impiego limitato che non gli ha permesso di esprimere con costanza le proprie qualità. E anche nella stagione ormai alle porte, complice una concorrenza elevata nel reparto offensivo e un calendario meno fitto rispetto al passato, le prospettive potrebbero non cambiare.

Per questo motivo il Bologna sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte. Dominguez è legato al club da un contratto fino al 2029 e la società non ha intenzione di privarsene a qualsiasi cifra, ma valuterà le proposte che riterrà adeguate al valore del giocatore.

Arriva l’interesse di un club brasiliano

Le prime manifestazioni d’interesse sono già arrivate. Dal Brasile, infatti, rimbalza il nome del Vasco da Gama, anche se al momento non si registrano negoziazioni concrete. L’orientamento dell’argentino, però, sembrerebbe essere quello di proseguire la propria carriera in Europa, dove spera di trovare una squadra capace di offrirgli maggiore continuità.

Bologna, non solo Dominguez: in uscita anche Ilic e Casale

Quella di Dominguez potrebbe non essere l’unica operazione in uscita. Il Bologna è infatti al lavoro anche per trovare una nuova sistemazione a Mihajlo Ilic, rientrato dal prestito e seguito dal Cesena, che potrebbe accoglierlo con la formula del prestito per garantirgli minuti e crescita.

Anche Nicolò Casale è tra i giocatori che potrebbero lasciare Casteldebole. Il centrale non è riuscito a imporsi nella scorsa stagione e il club è pronto a valutare le opportunità che si presenteranno sul mercato.

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