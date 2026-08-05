Calciomercato Bologna – Confronto tra la dirigenza e Lucumì, mentre Leysen è a un passo dal vestire rossoblù

Quelle riguardanti il calciomercato sono situazioni in completo divenire. Poche certezze a fronte delle numerose domande e dei dubbi che scuotono la sessione estiva. Forse penserà questo Jhon Lucumì che ieri, stando a quanto riportato da Marcello Giordano nell’edizione odierna de il Resto del Carlino, ha avuto un confronto con la dirigenza rossoblù. In occasione del ritorno a Casteldebole, il difensore colombiano ha ribadito alla società di voler essere ceduto, ricordando la promessa della scorsa estate, quando il Sunderland offrì 28 milioni di euro al Bologna e tre netti di stipendio al calciatore.

Il Bologna dal canto suo, rispetterà le volontà del ragazzo, ma per un prezzo e una valutazione economica congrue. Lucumì vuole la Juventus: il centrale difensivo dovrà attendere la fine della tournée estiva dei bianconeri in Asia e Oceania, tra una settimana circa.

Calciomercato Bologna – Leysen sarà rossoblù?

Nel frattempo le sirene giornalistiche sportive del Belgio danno per quasi fatta l’operazione Leysen-Bologna. Il difensore belga non è stato convocato dall’Union Saint Gilloise per il preliminare di Champions League disputato nella serata di ieri contro il Bodø/Glimt. Marcello Giordano riferisce che da Casteldebole non filtrano certezze o conferme riguardo l’operazione. Il Bologna dovrà necessariamente piazzare Lucumì e i calciatori non indispensabili: Ilic, che è vicino a vestire la maglia del Cesena e Casale, che piace a Genoa e Udinese.

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