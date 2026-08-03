Bologna, nuovo stadio: investimento da 300 milioni e tetto retrattile

Nella giornata di sabato scorso, il Bologna ha pubblicato la lettera d’intenti per iniziare il percorso di realizzazione del nuovo stadio. Un impianto polifunzionale costruito nell’area compresa tra la linea ferroviaria e l’autostrada, in lista per ospitare gli Europei 2032.

Progetto ambizioso: investimento da 300 milioni

Come riportato questa mattina da Repubblica-Bologna e da Calcio e Finanza, il progetto proposto dal Bologna è molto ambizioso e prevede un investimento compreso tra i 260 e i 300 milioni di euro.

Il nuovo stadio da oltre 30mila posti avrà inoltre il tetto retrattile, come il Bernabéu di Madrid, che permetterà di sfruttare al massimo l’impianto a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Un’operazione costosa dunque, che certifica la solidità del club di Joey Saputo e l’aspirazione verso un futuro di crescita per il Bologna.

L’obiettivo Euro 2032 e il piano economico finanziario

L’obiettivo di Bologna, BolognaFiere e il Comune è quello di rientrare nella rosa dei cinque stadi selezionati per Euro2032. In questo modo, il progetto potrà godere del finanziamento statale pari a 25-30 milioni, oltre a beneficiare delle procedure accelerate e degli strumenti previsti per le opere che ospiteranno la competizione che si terrà in Italia e in Turchia.

Fino a settembre, Bologna, BolognaFiere e il Comune lavoreranno per ultimare il piano economico finanziario. «Solo dopo aver sciolto la riserva sulla sostenibilità economica finanziaria definitiva potremo dire definitivamente che c’è questa possibilità» ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

«Ci riproviamo senza illudere nessuno – ha proseguito il primo cittadino – ma questo è un passo importante nella nuova direzione. Qualora si concretizzasse la proposta, il progetto completerebbe la nostra visione per un quadrante della città dedicato a tecnologie, eventi e conoscenza».

Bologna, nuovo stadio: lo strutturista sarà l’ingegnere Majowiecki

L’area prescelta per il nuovo stadio è sicuramente quella più accessibile, considerata la presenza del casello autostradale, della linea ferroviaria, di migliaia di posti auto e del capolinea del tram Michelino-Fiera Nord. Inoltre, è una zona dinamica che sta vivendo una profonda trasformazione tra Tecnopolo e Unipol Hall.

L’impianto sorgerebbe su un’area privata per la quale sono già state autorizzate nel 2023 le volumetrie di tre nuovi padiglioni fieristici (quindi servirebbe una modifica semplice) e le procedure burocratiche sarebbero alquanto rapide.

Il progettista dell’impianto va ancora individuato, mentre lo strutturista sarà l’ingegnere Massimo Majowiecki che ha tra i suoi progetti l’Allianz Stadium della Juventus e la copertura dell’Olimpico di Roma.

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