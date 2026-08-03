Calciomercato Bologna – Sabitzer, pista reale? Arrivano altre voci, ma l’affare è complesso

Il calciomercato del Bologna è entrato definitivamente nel vivo. Tra i nuovi arrivi e la cessione di Santiago Castro, le acque del mercato Rossoblù si sono mosse e non sembrano intenzionate a quietarsi, in ambo i lati. Un nome che nelle ultime ore è rimbalzato nell’orbita del Bologna è quello di Marcel Sabitzer: dopo la prima notizia degli scorsi giorni, è arrivata un’altra voce dall’estero. Ma è davvero fattibile l’operazione?

Calciomercato Bologna – Rossoblù interessati a Sabitzer?

Il calciomercato del Bologna vedrà sicuramente altri movimenti, soprattutto in entrata. Uno dei tavoli più caldi di tutta la sessione è stato il centrocampo, ed è proprio da lì che è arrivata l’ultima “bomba”, visto il nome in questione: Marcel Sabitzer. Dopo la prima notizia lanciata nella giornata di ieri da Vincenzo Di Schiavi sulla Gazzetta dello Sport, oggi sono arrivate altre conferme dall’estero.

🚨 #EXCL • BOLOGNA PURSUE SABITZER!



Bologna, under Domenico Tedesco, have placed Borussia Dortmund’s Marcel Sabitzer on their transfer list! 🇦🇹



Dortmund do not plan to extend his contract.



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⏬https://t.co/4sIdIsoYHr https://t.co/s6ELNoDBFQ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 3, 2026

La voce odierna è quella di Ekrem Konur, giornalista turco esperto di calciomercato internazionale. Lo stesso Konur conferma come il Bologna abbia l’idea di fare un tentativo per portare l’austriaco sotto le Due Torri, alla corte di Domenico Tedesco, vista la volontà del Borussia Dortmund di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027.

Le richieste del giocatore

Due indizi non fanno ancora una prova, ma sono più di zero, soprattutto nel calciomercato, in questo caso del Bologna. La pista è davvero difficile, e si attendono ulteriori conferme per credere che i Rossoblù possano davvero fare un tentativo per il centrocampista offensivo del Borussia Dortmund.

Sabitzer è in scadenza e sicuramente il costo del suo cartellino non è elevato, viste anche le ultime stagioni – come quella al Manchester United – non entusiasmanti. Il vero ostacolo oltre alla volontà del giocatore – seppur sempre Konur riposta dei contatti della dirigenza con il suo entourage – è il suo ingaggio: 4 milioni netti a stagione. Il tetto per ora sembra essere fermo a 3, con l’ultimo arrivato Artem Dovbyk: l’austriaco dovrebbe fare più di un passo indietro.

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