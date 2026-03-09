Bologna, Immobile è un flop anche a Parigi

La parte finale della sessione di calciomercato ha portato Ciro Immobile lontano dal Bologna. Dopo appena sei mesi, il centravanti napoletano ha salutato le Due Torri per trasferirsi a Parigi nell’emergente Paris FC. Un’esperienza deludente “corretta” da un addio che sembrava inevitabile.

In poche ore Immobile ha ricevuto e accettato, di comune accordo col Bologna, l’offerta del club parigino. L’idea dell’attaccante campano era quella di provare a ri-rilanciarsi anche in ottica Mondiale 2026 lontano dall’Italia, in Ligue1. Un’idea che però non sembra funzionare così come non aveva funzionato sotto il Santuario di San Luca.

Immobile delude anche in Francia

Ciro Immobile ha cominciato la sua esperienza nella capitale francese con il Paris FC. Il centravanti di Torre Annunziata è stato messo al centro del progetto di attacco della seconda formazione parigina. Tuttavia, le cose non stanno andando come sperava l’ex capitano della Lazio.

Con il Paris FC ha avuto fin dall’inizio il posto da titolare. Ma non è riuscito a imporsi al centro dell’attacco della seconda società di Parigi. I numeri stanno dando torto tanto al club transalpino quanto al Bologna che pensava di aver portato esperienza e gol. Ma le reti non sono invece arrivate.

I numeri del fallimento

A Parigi, finora, Immobile ha giocato quasi sempre titolare. Sei presenze tra campionato e coppa nazionale: zero gol e zero assist. Il centravanti napoletano non sta incidendo come ci si attendeva al Paris FC.

Con 352 minuti in campo senza risultati, il neo tecnico del Paris Antoine Kombouaré ha deciso di panchinare Ciro. A Immobile, nell’ultimo weekend, è stato preferito il franco-ivoriano Krasso.

