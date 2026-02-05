Immobile, esordio al Paris FC: «Mi manca ritmo, a Bologna ho giocato poco»

Il Paris FC non è riuscito a trovare la chiave giusta contro il Lorient nella Coppa di Francia, nemmeno con il supporto di Ciro Immobile. L’ex rossoblù, gettato nella mischia per dare peso all’attacco parigino, non è riuscito a cambiare l’esito della partita. Al termine della gara, ha commentato con rammarico il suo esordio a Le Parisien, ma a fare rumore sono state le sue parole dirette alla sponda Bologna.

Ciro Immobile, da Bologna a Parigi in un giorno

Appena 200 minuti giocati con la maglia rossoblù, poi un volo diretto a Parigi per una nuova avventura in Ligue 1 iniziata già ieri sera in occasione degli ottavi di finale della Coppa di Francia. Dopo aver eliminato i più blasonati “cugini” del Psg, il club parigino è stato sconfitto per 2-0 dal Lorient. L’ingresso di Ciro Immobile al 58′ in una situazione di parziale svantaggio non è servito a cambiare la rotta della partita, anzi, il secondo gol è arrivato dopo.

Le parole (pungenti) di Immobile dopo l’esordio al Paris FC

Giorni non semplici per l’attaccante, passato dalla titolarità sul campo del Genoa col Bologna al trasferimento al Paris FC. «È stata una settimana un po’ complicata, perché abbiamo dovuto fare tutto molto in fretta per chiudere il trasferimento» – ha spiegato Immobile – «Ma sono davvero felice di essere qui: ho trovato una squadra che ha voglia di lavorare e di crescere rapidamente. Voglio dare una mano, aiutare il gruppo a segnare più gol». Una sfida quasi “a freddo” per Ciro, che ha avuto il tempo di svolgere un solo allenamento con i nuovi compagni prima della partita. Troppo poco, a maggior ragione se si considerano i pochissimi minuti giocati precedentemente a Bologna. Un tasto dolente per Immobile, che commenta: «Mi sono sentito bene in campo, ma ho avvertito la mancanza di ritmo perché a Bologna ho giocato veramente poco». Insomma, l’ex capitano della Lazio ha il dente avvelenato. L’amore coi colori rossoblù non è mai sbocciato e il messaggio per Italiano è chiaro: vuole dimostrargli che il problema non era lui.

