Bologna, in Italia-Belgio Cambiaghi il migliore degli azzurri: numeri e considerazioni della prestazione dell’esterno rossoblù

Nella serataccia della seconda prima volta di Roberto Mancini alla guida dell’Italia, contro il Belgio il migliore degli azzurri è senza dubbio l’esterno del Bologna Nicolò Cambiaghi. Col numero 21 sulle spalle, insieme a Moise Kean il rossoblù è l’unico a meritarsi la sufficienza tra gli italiani.

Per l’esterno azzurro di proprietà del club rossoblù una possibilità da titolare sfruttata molto bene. Per il giocatore cresciuto nell’Atalanta quella di questa sera all’Olimpico nella prima giornata della Nations League 26/27 era solamente la seconda presenza in Nazionale. 80 minuti di grande qualità, generosità e creatività nello stretto, per poi uscire esausto.

Posizione in campo

Rispetto alle indiscrezioni della vigilia, Mancini ha deciso di schierare Cambiaghi, sì, titolare in Italia-Belgio ma nella posizione ricoperta anche a Bologna: esterno offensivo a sinistra. Nel 4-3-3 scelto dal CT jesino, Nicolò ha giocato in possesso da ala offensiva pura e in non possesso sostanzialmente esterno di centrocampo in un classico 4-4-2.

Condizionato dalla prestazione azzurra

Nella prima frazione, Cambiaghi ha saputo emergere nel disastro azzurro. La Nazionale è stata dominata in lungo e in largo da parte del Belgio con gli “italiani” De Bruyne e De Ketelaere in grande spolvero insieme all’autore del gol dello 0-1 Godts. Della squadra schierata da Mancini invece si salvano solamente i due esterni: quello a sinistra Cambiaghi e l’inedito Kean a destra.

Prestazione in crescita per Cambiaghi

Nel finale di primo tempo, il rossoblù Cambiaghi insieme a Kean hanno suonato la carica. Un paio di uno contro uno e qualche giocata di qualità, un’apertura interessante proprio per Moise Kean per accendere gli azzurri.

Una prima scarica di adrenalina che poi accende l’Italia nella ripresa, quando trascinata offensivamente da Cambiaghi mette alle strette il Belgio. Sono tutte del giocatore del Bologna le iniziative più importanti. L’esterno rossoblù mette in grande difficoltà Timothy Castagne e crea almeno tre o quattro opportunità importanti saltando l’uomo, arrivando sul fondo e crossando. Una in particolare aveva permesso a Kean di battere a rete, trovando però la risposta di Lammens. Giocate importanti, costruite anche grazie a una buona intesa con Barella e Calafiori.

La rete dello 0-2 con una gran giocata di Lukebakio ha spento ogni velleità della Nazionale. E ha spento anche Cambiaghi che è uscito esausto, come al solito, come nel Bologna così anche nell’Italia.

I numeri della prestazione di Cambiaghi

In base alle rilevazioni statistiche di Sofascore, Cambiaghi in Italia-Belgio ha concluso con una valutazione di 7.2.

Tiri totali: 1;

Goal attesi (xG): 0.02;

Assist: 0;

Assist previsti (xA): 0.24;

Grandi occasioni create: 2;

Passaggi chiave: 4;

Cross (precisi): 6 (3);

Passaggi precisi: 33 /34 (97%);

Passaggi nella metà avversaria (accccuratezza): 26/27 (96%);

Passaggi nella propria metà (accuratezza ): 7/7 (100%);

Palloni toccati: 48;

Dribbling (riusciti): 1 (1);

Falli subiti: 2;

Palle perse: 5;

Distanza totale percorsa col pallone: 170 .8 m;

Corse: 18;

Progressioni col pallone: 5;

Progressione totale: 90 .9 m.

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