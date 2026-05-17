Bologna in trasferta: rendimento da Champions League

C’è ancora un esile spiraglio dove infilarsi per raggiungere la Uefa Conference League 2026/2027. La complicatissima possibilità inizia questo pomeriggio e termina nel prossimo weekend, quando il Bologna affronterà l’Inter in casa. Servono due vittorie per i ragazzi di Italiano e altrettante sconfitte dell’Atalanta: oggi invece, alle ore 18.00, è in programma lo scontro diretto tra i bergamaschi e i rossoblù alla New Balance Arena. Il Bologna, per alimentare le speranze di una qualificazione alla coppa europea, dovrebbe vincere con almeno tre gol di scarto per ribaltare il risultato dell’andata (Bologna-Atalanta 0-2).

Se Europa non sarà (l’Atalanta dovrebbe perdere oggi e nell’ultima partita di scena a Firenze, contro la Fiorentina), l’obiettivo della squadra è quello di piazzarsi ottava, per evitare il turno di agosto in Coppa Italia. Le inseguitrici sono, rispettivamente: Lazio (-1 punto dal Bologna), Udinese (-2 punti), Sassuolo (-3 punti).

Bologna in trasferta: ruolino da Champions League

I rossoblù oggi pomeriggio proveranno a sfruttare il rendimento che li contraddistingue in trasferta: come riportato da Davide Centonze su PiùStadio, in 18 partite il Bologna ha raccolto 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, che proiettano la squadra al quarto posto di questa speciale classifica, al pari della Juventus con 31 punti raccolti. Il Como sopravanza di un punto (32), poi il Milan (35) e, infine, l’Inter comanda anche questa classifica con 41 punti raccolti in trasferta.

Non solo, il Bologna è anche il secondo miglior attacco lontano dal Dall’Ara, con 29 gol realizzati: solamente l’Inter ha fatto meglio dei rossoblù. La media indica 1.6 gol a partita in trasferta. Il confronto con il rendimento casalingo è impietoso: 0.8 gol di media a partita.

Per quanto riguarda il ruolino di marcia allo stadio Dall’Ara, la classifica è deficitaria: il Bologna è quattordicesimo, avendo raccolto 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte.

La sfida contro l’Atalanta

All’andata una doppietta di Krstovic piegò i rossoblù. L’ultima vittoria in campionato contro l’Atalanta è datata marzo 2024: Zirkzee pareggiò l’iniziale vantaggio bergamasco, mentre Ferguson mise la freccia per il successo felsineo. Il 4 dicembre 2025, come ricorda Davide Centonze, è l’ultima vittoria in casa dell’Atalanta. Contro la Dea i rossoblù si giocavano il quarto di finale di Coppa Italia: Santiago Castro sbloccò il match a 10 minuti dalla fine dell’incontro, su assist di Lykogiannis.

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