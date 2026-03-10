Bologna FC
Bologna che incubo! Rispetto alle ultime due stagioni ottenute il doppio delle sconfitte
Dopo 28 giornate i rossoblù sono andati ko ben 11 volte, ottenendo il doppio delle sconfitte rispetto agli ultimi due anni.
La sconfitta contro il Verona ha fatto male. Ha fatto male perché non solo dopo le cinque vittorie consecutive, la piazza rossoblù sperava in un cambio di marcia e mentalità, ma perché ha testimoniato che il Bologna è di fronte ad un profondissimo divario di punti, non colmabile neanche con le squadre “abbordabili”.
L’Atalanta rimane lontana, giovedì c’è la Roma
Il rallentamento dell’Atalanta, con il pareggio contro l’Udinese, aveva messo l’acquolina in bocca per arrivare al -4. E invece domenica, i rossoblù escono dal Dall’Ara con gli stessi 39 punti e una grandissima batosta per quanto riguarda il morale.
Ora la missione è rialzarsi quantomeno in Europa League, perché giovedì alle 18:45 ci sarà un ottavo di finale di andata da brividi contro la Roma. In campionato invece, i felsinei arrancano e le delusioni non sembrano voler terminare. Dopo 28 gare, i rossoblù hanno ottenuto 11 sconfitte, un dato che fa riflettere soprattutto se consideriamo le passate due stagioni.
Bologna, che calo rispetto alle ultime due stagioni
Come accennato in precedenza, i rossoblù si trovano all’ottavo posto con 39 punti, frutto di 37 gol fatti e 34 subiti. Solo quest’ultimo dato è uguale alla passata stagione, per il resto cambia praticamente tuto. La scorsa stagione infatti, il Bologna era a quota 50 punti con 44 gol fatti.
Il Bologna di quest’anno è andato ko ben 11 volte, come 11 sono le vittorie ottenute insieme a 6 pareggi. I felsinei della passata stagione a questo punto, erano stati sconfitti solo in 4 occasioni: un dato in continuità con i risultati della stagione di Motta. Sotto la guida del tecnico italo brasiliano infatti, i rossoblù dopo 28 giornate furono sconfitti solo 5 volte.
Dieci sconfitte invece (quindi una in meno rispetto all’attuale rendimento) furono conquistate nella stagione 2022-23, anno in cui Motta subentrò a Mihajlovic.
Un calo improvviso e inaspettato che allontana ancora di più il pensiero di raggiungere il settimo posto. In Serie A mancano 10 partite e 30 punti sono ancora in palio: ma considerato il periodo complicato è veramente difficile fare previsioni positive.
Roberto
10 Marzo 2026 at 13:34
Facendo un gol a partita come si fa a vincere? (Cagliari, Genoa fanno molto meglio) Inutile psicanalizzare Lucumì, Zortea, Ferguson etc… La palla davanti arriva regolarmente e in tutte le Salse ma non la buttiamo dentro. Per me davanti sarebbe meglio meno dribbling e più gioco di squadra per costruire