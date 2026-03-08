Le PAGELLE di Bologna-Verona (1-2)

Un pomeriggio deludente per i Rossoblù al Dall’Ara: Bologna-Verona termina 1-2, con Frese e Bowie che ribaltano il gol di Rowe. Ecco i nostri voti.

Bologna-Verona, le pagelle: cercasi Orsolini, male anche Italiano

Skorupski 6 – Meriterebbe anche qualcosa in più per l’occasione sventata nel primo tempo e qualche altra parata. Sui gol non poteva fare più di tanto.

Zortea 5,5 – Mezzo punto glielo dà l’assist per il gol, per il resto non benissimo, né in fase di spinta (e di collaborazione) e né in fase di copertura.

Dal 76′ Lykogiannis S.V

Vitik 5 – Sul secondo gol del Verona non può uscire così, perché è troppo il rischio rispetto alla riuscita, e i risultati si sono visti. In generale non benissimo, un passo indietro rispetto alle scorse partite.

Dal 84′ Pobega S.V

Lucumì 5 – Oggi probabilmente non era concentrato come auspicava Italiano, e infatti ha fatto tutto fuorché una gran partita. Speriamo non sia così giovedì.

Joao Mario 5,5 – Un po’ come a Pisa, da lui ci si aspettava un po’ di più, soprattutto in una partita dove era fondamentale creare pericolosità sulle fasce. Anche in difesa così così.

Moro 5,5 – Abbastanza nascosto come il compagno di reparto, ma lui per praticamente tutta la partita. Ogni tanto una qualche costruzione, ma non tante per una buona partita.

Ferguson 5,5 – Non una grande gara quella del Capitano, che in un primo tempo soporifero si vede solo nell’occasione dell’ammonizione. Ci si aspettava di più.

Dal 66′ Sohm 5,5 – Un cambio che non ha portato benefici, né in fase offensiva e nemmeno in quella difensiva.

Odgaard 5,5 – Si accende più verso il finale di gara rispetto ai 2/3 precedenti: è tornato nella “sua” posizione, ma non sembrava.

Orsolini 5 – Vero, non è facile quando solo al pensiero di far qualcosa ne hai più di uno addosso, ma in mezzo ci dovrebbe essere tanto altro: da lui, invecen, non arriva da tempo. Delusione.

Dal 66′ Bernardeschi 5,5 – Prova a cambiare le cose ma non gli riesce: la più grande occasione l’ha sprecata su punizione.

Rowe 6 – Ci prova e ci riesce, forse con il tiro più sporco tra tutti. Non c’è paragone su come la fase offensiva si sia retta dalla sua parte, rispetto a quella opposta.

Dal 76′ Dominguez S.V

Castro 5,5 – Un avvio furente, con tanta voglia di fare e di indirizzare subito la gara. Bene, ma poi la voglia diventa confusione, e non ci sono più nemmeno troppi tentativi, il più sprecati.

All. Italiano 5 – Appena trovato l’equilibrio ha tentato una trazione offensiva che ha fatto tutto fuorché pagare: ergo, non serviva. È arrivata una sconfitta che riabbassa il morale, e nemmeno questo serviva prima del confronto europeo di giovedì. Insomma, ciò che serviva era tutto il contrario e la responsabilità è anche sua.

VERONA: Montipò 6,5; Nelsson 6, Edmundsson 6, Frese 6,5; Oyegoke 6 (dal 83′ Valentini S.V), Akpa Akpro 6,5, Gagliardini 6, Harroui 6 (dal 74′ Suslov 6), Bradaric 6,5; Bowie 7 (dal 83′ Sarr S.V), Orban 6,5 (dal 95′ Al Mustrati S.V). All. Sammarco 7

