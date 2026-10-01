Bologna-Inter verso i 30mila spettatori: sarebbe la quarta volta consecutiva

Le luci del Dall’Ara si riaccenderanno tra qualche settimana, più precisamente sabato 17 ottobre alle ore 18: giorno e ora di Bologna-Inter. Partita di cartello, partita per la quale il botteghino sta già dando i suoi risultati: superati i 27mila biglietti venduti per il match tra Rossoblù e nerazzurri. L’obiettivo è il tutto esaurito, per un Dall’Ara che contro i Campioni d’Italia si è sempre riempito nelle ultime stagioni: no, non solo di tifosi nerazzurri, ma tutt’altro.

Bologna-Inter, superata quota 27mila

A dare la notizia è Dario Cervellati sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio. Prima il Lecce in trasferta, e poi Bologna-Inter: la prima al Dall’Ara dopo la sosta. E proprio per il match contro i nerazzurri, come confermato da Cervellati, sono già stati venduti – compresi gli abbonamenti – oltre 27.000 biglietti. Facile pensare che la casa dei Rossoblù si riempirà fino all’orlo per il match del 17 ottobre.

È l’obiettivo, anche: primo soldout della stagione, dopo gli oltre 28.000 della prima giornata contro la Lazio. Non c’è certezza ma c’è fiducia per il raggiungimento della quota: un po’ come quella che i tifosi stanno riservando al Bologna in questo periodo difficile. Quasi certamente si supererà quota 30.000: contro i nerazzurri, come riportato da Trasfermarkt, sarebbe la quarta volta consecutiva nel caso, dopo le stagioni 23/24, 24/25 e l’ultima giornata del maggio scorso.

Sempre più cuori Rossoblù

No, non la nostra testata. I cuori Rossoblù in questione sono quelli che occuperanno il proprio seggiolino in Bologna-Inter. Una partita contro una “big” che, per questo, solitamente viene vista come un’invasione da parte dei tifosi ospiti. Pratica che, in realtà, negli ultimi anni è sempre meno perseguita: sono proprio i tifosi Rossoblù ad essere aumentati per queste partite di cartello. Contando il settore ospiti dedicato ai supporters nerazzurri, le presenze negli altri settori – esclusa la “Bulgarelli” – sono esigue nel complesso del tifo Rossoblù che risponderà “presente”. Quindi, sarà davvero, nel caso, un catino a dominanza felsinea, per spingere la squadra laddove è più volte arrivata, soprattutto negli ultimi due anni.

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