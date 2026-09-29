Calciomercato Bologna, Ferguson sull’ipotesi Rangers: «Era una mia aspirazione. Futuro? Non si sa mai»

Lewis Ferguson è un giocatore del Bologna, ma già dalla prossima finestra di calciomercato la sua permanenza non è scontata. Adesso il centrocampista classe 1999 si trova in ritiro con la sua Scozia. Stasera ci sarà la seconda uscita in Nations League contro la Svizzera, e durante la conferenza stampa della vigilia ha parlato anche del suo futuro «Ho riflettuto a lungo sul mio futuro e su come avrebbe potuto delinearsi».

Il contratto di Ferguson con il Bologna scade a giugno 2028. Come ricostruito da Dario Cervellati nell’edizione odierna de ‘Il Resto del Carlino‘, lo scozzese sotto le Due Torri sta bene: «Alla fine la scelta è ricaduta ancora sul Bologna. Ho amato ogni singolo momento trascorso lì, quindi volevo continuare questo percorso e vedere dove mi avrebbe portato».

Calciomercato Bologna, le parole di Ferguson sull’ipotesi Rangers

Tuttavia, il pensiero di un ritorno in Scozia, nel club con cui è cresciuto, non lascia la testa di Lewis: «Mi è sempre frullata per la testa. Non è un segreto che sono cresciuto tifando per i Rangers. La mia famiglia è coinvolta nel club ed era una mia aspirazione, un mio sogno fin da bambino. E questo non è cambiato. Ma non voglio parlarne finché sono ancora un giocatore del Bologna. Ho troppo rispetto per loro. In futuro, però, non si sa mai».

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