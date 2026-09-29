Seguici su

Bologna FC

Calciomercato Bologna, Ferguson sull’ipotesi Rangers: «Era una mia aspirazione. Futuro? Non si sa mai»

Dal ritiro con la nazionale, il centrocampista rossoblù non ha nascosto di aver pensato a un ritorno in Scozia: «Alla fine la scelta è ricaduta ancora sul Bologna. In futuro, però, non si sa mai»

Pubblicato

53 minuti fa

il

Lewis Ferguson durante Bologna-Inter 2025/26 (© Damiano Fiorentini)
Lewis Ferguson durante Bologna-Inter 2025/26 (© Damiano Fiorentini)
Aggiungi 1000 Cuori Rossoblu come Fonte preferita su Google

Lewis Ferguson è un giocatore del Bologna, ma già dalla prossima finestra di calciomercato la sua permanenza non è scontata. Adesso il centrocampista classe 1999 si trova in ritiro con la sua Scozia. Stasera ci sarà la seconda uscita in Nations League contro la Svizzera, e durante la conferenza stampa della vigilia ha parlato anche del suo futuro «Ho riflettuto a lungo sul mio futuro e su come avrebbe potuto delinearsi».

Il contratto di Ferguson con il Bologna scade a giugno 2028. Come ricostruito da Dario Cervellati nell’edizione odierna de ‘Il Resto del Carlino‘, lo scozzese sotto le Due Torri sta bene: «Alla fine la scelta è ricaduta ancora sul Bologna. Ho amato ogni singolo momento trascorso lì, quindi volevo continuare questo percorso e vedere dove mi avrebbe portato».

Calciomercato Bologna, le parole di Ferguson sull’ipotesi Rangers

Tuttavia, il pensiero di un ritorno in Scozia, nel club con cui è cresciuto, non lascia la testa di Lewis: «Mi è sempre frullata per la testa. Non è un segreto che sono cresciuto tifando per i Rangers. La mia famiglia è coinvolta nel club ed era una mia aspirazione, un mio sogno fin da bambino. E questo non è cambiato. Ma non voglio parlarne finché sono ancora un giocatore del Bologna. Ho troppo rispetto per loro. In futuro, però, non si sa mai».

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *