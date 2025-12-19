Bologna-Inter (4-3 d.c.r.), Ravaglia: «Affronteremo la finale con la massima voglia di ottenere la coppa»

Triplice fischio allo stadio Al-Awwal Park: dopo una gara al cardiopalma il Bologna a vince ai rigori contro l’Inter 3-2. I rossoblù vanno in svantaggio al 2′ minuto a causa di un controllo sbagliato di Orsolini che manda Thuram in porta. Tuttavia, è proprio il numero sette a farsi perdonare al 34′ segnando il rigore causato dal fallo di mano di Bisseck.

Ai rigori va subito a segno Ferguson, sbagliano Moro e Miranda. Rowe riapre le speranze ed è Ciro Immobile a sigillare la vittoria. Ancora una grandissima prestazione di Federico Ravaglia che non solo ha impedito all’Inter ulteriori occasioni durante i novanta minuti, ma anche parato i penalty a Bastoni e Bonny.

Proprio il portierone rossoblù è stato intervistato insieme a Ciro Immobile al termine della gara, di seguito le sue parole.

Supercoppa Italiana: Ravaglia sulla vittoria contro l’Inter

«Emozione indescrivibile. Sono contento perché noi siamo venuti qui per onorare questa competizione e per cercare di arrivare fino in fondo. Stasera siamo stati bravi, tutta la squadra, a portare la partita al 90′ sul pareggio. Poi dopo ai rigori è stata una lotteria ma è andata bene e siamo contentissimi. Adesso ricarichiamo le pile che ci aspetta una bella partita (contro il Napoli ndr)».

L’obiettivo del Bologna?

«Vogliamo rifare la storia, siamo venuti qui per questo: è il nostro obiettivo e affronteremo la finale con la massima voglia di ottenere la coppa»

