Bologna FC

Bologna-Inter (4-3 d.c.r.), Immobile: «Mi serviva il gol, ho avuto tre mesi e mezzo di grande sofferenza. In finale ce la possiamo giocare»

L’attaccante italiano ha parlato al termine della semifinale di Supercoppa italiana tra rossoblù e nerazzurri: ecco le sue dichiarazioni

1 ora fa

Immobile dopo Bologna-Parma, 2-1 (© Bologna FC 1909)
Ciro Immobile (© Bologna FC 1909)

Ciro Immobile spedisce il Bologna in finale di Supercoppa. I calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari sanciscono il passaggio del turno della squadra di Vincenzo Italiano. Dopo la sconfitta interna di misura contro la Juventus, i rossoblù riescono a invertire il trend negativo e si conquistano la possibilità di giocarsi il primo trofeo stagionale in finale contro il Napoli.

Al termine del match, lo stesso Immobile è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare il risultato e la prestazione all’interno delle mura dell’Al-Awwal Park di Riad. L’attaccante ha esordito così: «I rigori sono così, una lotteria. È stato bravo Fede a pararne due, ci ha dato la possibilità di andare a tirare più tranquilli Il mio gol mi serviva: ho avuto tre mesi e mezzo di grande sofferenza, però ho trovato una grande famiglia che mi ha aiutato e mi è stata vicina in ogni momento. Quasi se lo aspettavano il mio gol, sono felice per la squadra».

Bologna-Inter, l’intervista di Immobile

Napoli è una partita particolare per te Ciro, vero?

«Napoli è in un momento di forma importante, però la finale essendo una partita secca ce la possiamo giocare. Vogliamo fare il massimo come questa sera e portare a casa la coppa».

