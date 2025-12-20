Il Bologna non si ferma più. In Arabia, nella semifinale di Supercoppa italiana, i rossoblù eliminano l’Inter ai calci di rigore e conquistano una finale che profuma di storia. Una partita sofferta, vissuta sul filo dell’equilibrio e decisa dalla freddezza dal dischetto, dove emergono due volti simbolo di questa impresa: Federico Ravaglia, decisivo tra i pali, e Ciro Immobile, glaciale dagli undici. Lunedì, contro il Napoli, il Bologna si giocherà un trofeo che può segnare un’epoca.

Una semifinale di sacrificio e maturità

Il Bologna arriva all’epilogo dagli undici metri dopo aver retto l’urto di una squadra costruita per vincere. L’Inter spinge, crea, prova a spezzare l’equilibrio, ma trova davanti un Bologna organizzato, compatto, capace di soffrire senza disunirsi.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita dura – spiega Ravaglia nel post gara – ma siamo rimasti sempre dentro la partita. Questo gruppo ha imparato a non perdere mai la testa».

Federico Ravaglia si conferma specialista assoluto: intuisce, respinge, legge le intenzioni degli avversari e trascina i compagni verso la finale. Neutralizza i tentativi di Bastoni e Bonny, spinge Barella all’errore e vince il duello a distanza con Martinez. «È un’emozione indescrivibile – ha raccontato il portiere rossoblù –. Siamo venuti qui per onorare la competizione, ma dentro di noi ci siamo detti che volevamo arrivare fino in fondo. Ora siamo a un passo dal sogno. Siamo arrivati fin qui per rifare la storia».

E ora il Napoli: «Ora ricarichiamo le pile perché ci aspetta un’altra partita con il Napoli: e siamo qui in Arabia per rifare la storia, con la voglia di alzare un altro trofeo».

Ciro Il Grande

Il momento più simbolico arriva con il quinto rigore. Ciro Immobile prende il pallone, lo sistema e calcia senza esitazioni: palla all’incrocio, Martinez spiazzato, Bologna in finale. Un gol pesantissimo, non solo per il risultato, ma per il significato personale che porta con sé. Dopo mesi difficili e un lungo stop, l’attaccante rossoblù vive una serata liberatoria:

«Ma questa sera un gol importante da me se lo aspettava il gruppo e me lo aspettavo pure io. Dopo tre mesi e mezzo grande sofferenza, ci voleva. E volevo regalarlo alla grande famiglia del Bologna, che mi ha aiutato e mi è stato al fianco ogni minuto dopo il mio infortunio».

