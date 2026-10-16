Verso Bologna-Inter, Chivu vuole ordine anche senza Lautaro

Siamo finalmente giunti alla vigilia del confronto tra Bologna e Inter, gara valevole per la settima giornata di Serie A. I rossoblu si presentano sul prato casalingo per dare seguito al successo di Lecce e cercare la prima gioia interna. E che gioia sarebbe, contro una squadra del calibro dei nerazzurri…

Dal canto suo, la squadra di Chivu viene da un momento non entusiasmante in Champions, con due sconfitte nei primi due match. Al contempo, però, al netto di qualche complicazione inattesa nel reparto arretrato, il primo posto in campionato conferma il valore indiscusso della rosa. Vediamo ora come si comporterà l’Inter orfano del suo capocannoniere.

Lautaro e Pavard ai box

Fino a pochi giorni fa i nerazzurri erano al completo. Soltanto Curtis Jones si era dovuto fermare per un problema agli adduttori della coscia destra, ma il suo rientro è comunque previsto per fine mese. Nel giro di poche ore dopo la sconfitta interna contro il Brugge, però, si sono presentati dei nuovi spinosi guai per due giocatori.

Il primo è il bomber Lautaro Martinez, che verrà rivalutato in seguito alla sosta, mentre l’altro e Pavard, la cui assenza è stata confermata nelle ultime ore.

Chivu chiede la reazione alla sua Inter

Oggi, così come il collega Palladino, anche mister Chivu si è presentato in sala stampa per analizzare i temi più importanti emersi negli ultimi giorni. Su tutti, ovviamente, spicca la reazione al passo falso in Champions, che per il tecnico non è un dramma ma un segnale.

«Sicuramente siamo calati mentalmente e non abbiamo reagito di organizzazione. Siamo consapevoli della nostra forza e di quello che vogliamo fare in Champions. La prendiamo come un episodio anche se una sconfitta del genere crea rumore: dobbiamo tutti prenderci delle responsabilità a partire da me» – ha concluso la guida romena, consapevole della necessità dei suoi ragazzi di trovare ordine e certezze.

24 ore

I piccoli dettagli. Su questo si è concentrato il piano tattico preparato in settimana dallo staff tecnico nerazzurro e, nelle idee di Chivu, la partita di Bologna può svoltare soltanto se i giocatori sapranno togliersi di dosso tensioni e preoccupazioni nocive. Ai suoi ragazzi servirà infatti grande attenzione contro la verticalità degli avversari e, in questa fare, non sono concessi ulteriori errori. Altrimenti lo spogliatoio potrebbe risentirne eccessivamente e irrigidirsi.

L’Inter vuole creare distanza tra sé e le pretendenti, i rossoblu ambiscono a dare seguito al primo successo e bramano zone di classifica sorridenti: solo il campo ci dirà che sarà accontentato e chi tornerà al lavoro più motivato che mai.L’augurio dei tifosi felsinei, però, è che la corsa degli avversari riparta la prossima settimana. Il successo al Dall’Ara manca da troppi mesi: quale occasione migliore per sentire ancora una volta L’anno che verrà?

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