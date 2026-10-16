Verso Bologna-Inter, Palladino: «Dovbyk deve stare tranquillo. Libra? Avrà spazio»

Il Bologna di Palladino inizia a girare, ma il mister è sicuro: siamo solo all’inizio. Lo ha dichiarato con fermezza nella conferenza odierna, parlando delle prospettive di squadra oltre che di elementi come Enem, Darmian, Dovbyk e Libra.

Palladino, è finalmente arrivata la prima vittoria…

«Il mio discorso ai ragazzi è stato sentito. A Lecce abbiamo vinto, ma allo stesso tempo la squadra deve avere questo fuoco che anche sempre: si può sbagliare ma dobbiamo remare dallo stesso lato. Domani affrontiamo una squadra molto forte, costruita per vincere. Non basterà solo il fuoco, dovremo cercare di fare la partita perfetta. Voglio vedere la squadra in partita con coraggio e sfrontatezza. Avremo l’aiuto di un Dall’Ara sold-out, e spero che i ragazzi si lascino trasportare».

Cosa ci dobbiamo aspettare dall’Inter senza Lautaro?

«Abbiamo analizzato la loro partita in Europa, hanno degli automatismi importanti ma anche dei difetti. Questa per noi è stata una bella settimana, dopo la vittoria di Lecce c’è stato grande entusiasmo. Ma è stata solo una vittoria, la crescita nostra non si deve fermare qui».

Ci sarà posto per Marco Libra?

«Mi piace tantissimo: sa mettersi bene con il corpo e ha grande talento, deve solo aspettare il suo momento. Io lo vedo da trequartista, ma può fare anche il centrocampista a due. In passato ho avuto giocatori in mezzo non strutturati, come Sensi al Monza».

Jay Enem sarà una rivelazione? E Dovbyk come sta?

«Lui mi piace a prescindere dai gol. Si è messo a lavorare fin da subito con grande professionalità. L’ho provato anche da trequartista perché prima del Lecce lo vedevo già molto dentro negli allenamenti. Vedremo domani quello che succederà. Artem invece è lontano da parecchio. Durante la sosta c’era, abbiamo cercato di dargli un po’ di spazio contro l’Ascoli. Poi per un problema al flessore è rimasto fermo. Deve restare tranquillo, la sua occasione arriverà perché io do sempre spazio a tutti. Loro devono solo aspettare il proprio momento».

In difesa il reparto è lungo, poi c’è l’ex Darmian: dove giocherà?

«Darmian per me è un professore, perché ha intelligenza calcistica e letture. Sembra quasi un allenatore in campo, vede le cose prima. Mi piace avere questo tipo di giocatori e parlarci per coinvolgerli: lo vedo bene da terzo di destra, anche se è stato preso per fare il quinto. A Lecce l’abbiamo utilizzato vista l’emergenza. Poi abbiamo Vtitik, Heggem, Helland, per cui posso valutare diverse soluzioni».

Il Bologna sta trovando smalto fisico

«Ho un gruppo di grandi lavoratori, faccio i complimenti alla società per gli investimenti. Sono dei ragazzi molto professionali. Sono qui da un mese, ma si lavora davvero bene. Sarà compito mio lavorare perché la forma non si trova schioccando le dita. Ci sono tante cose da migliorare, ma questa è stata la prima settimana in cui ho avuto tutti: è un processo da portare avanti tutti assieme perché credo nei miei ragazzi».

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