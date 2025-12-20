Alla fine, nella Supercoppa italiana, restano in piedi Napoli e Bologna. Le due milanesi escono di scena, e non per caso. Se il percorso degli azzurri è figlio di solidità e continuità, quello dei rossoblù racconta di una squadra che ha fatto delle idee, dell’organizzazione e della forza collettiva la propria cifra distintiva. La vittoria ai rigori contro l’Inter nella semifinale giocata a Riyadh è la sintesi perfetta di un progetto che cresce, si rafforza e continua a sorprendere senza più stupire davvero.

Italiano e la cultura delle partite secche

Vincenzo Italiano centra un’altra finale della sua carriera, la quinta complessiva. Un traguardo che conferma una peculiarità ormai evidente: nelle gare secche, l’allenatore sa come preparare la squadra, leggere i momenti e tenere alta la tensione. Dopo le finali perse con la Fiorentina, a Bologna ha già spezzato il tabù, vincendo la Coppa Italia e riportando un trofeo sotto le Due Torri. Ora ha la possibilità di aggiungerne un altro, contro il Napoli, lunedì.

Aggressività e campo corto: il piano che ha messo in difficoltà l’Inter

La chiave tattica della semifinale è stata chiara fin dai primi minuti. Il Bologna ha scelto di accorciare il campo, alzando la linea difensiva e portando una pressione costante sulla costruzione nerazzurra. Ogni volta che l’Inter provava a ripartire da dietro, si ritrovava schiacciata, con più uomini rossoblù pronti a chiudere linee di passaggio e spazi. Un’aggressività organizzata, mai disordinata, che ha tolto certezze a una squadra abituata a gestire il pallone. E anche quando l’Inter è passata in vantaggio dopo poco più di un minuto, il Bologna non ha mai dato la sensazione di sbandare.

Ora resta l’ultimo ostacolo. Il Napoli, già battuto al Dall’Ara in campionato, attende i rossoblù nella finale di lunedì. Sarà un’altra partita secca, un altro esame di maturità.

