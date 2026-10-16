Bologna FC
Bologna-Inter da record: Dall’Ara verso il tutto esaurito
Contro i nerazzurri lo stadio felsineo viaggia verso il tutto esaurito, pronto a trascinare i rossoblù e a superare il precedente record di pubblico.
L’aria in città si fa sempre più elettrica in vista dell’imminente impegno di Serie A degli uomini di Raffaele Palladino.
I tifosi del Bologna si preparano a riempire gli spalti del Dall’Ara, dimostrando ancora una volta il grandissimo attaccamento ai propri colori.
Febbre da Inter
Come riportato dalla testata Stadio – Corriere dello Sport, la risposta del pubblico rossoblù per la sfida contro l’Inter è stata straordinaria.
Le due curve della struttura sono già interamente esaurite, mentre il settore dei distinti viaggia verso il sold out.
Restano soltanto circa duemila tagliandi a disposizione nella sola tribuna per chi desidera garantirsi un posto all’ultimo momento.
La possibilità concreta è quella che si riesca a superare il precedente primato stagionale stabilito durante l’esordio casalingo contro la Lazio, quando si registrarono ben 28.211 paganti.
Ad impreziosire l’atmosfera prima del fischio d’inizio contribuirà la presenza degli sbandieratori sotto il settore distinti, pronti ad animare lo stadio con un tocco di colore e tradizione.
Una spinta determinante per la squadra
L’ondata di entusiasmo sugli spalti accompagnerà la squadra nel tentativo di dare continuità ai propri risultati dopo il fondamentale successo ottenuto sul campo del Lecce.
La spinta dei sostenitori non sarà sufficiente a sconfiggere gli uomini di Chivu, ma sarà un fattore determinante per il Bologna per provarci.
Intanto, la città risponde presente, pronta a trasformare l’impianto di casa in un vero e proprio fortino.
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