Bologna-Inter, ecco come Palladino può sfruttare le difficoltà difensive dei nerazzurri

Affrontare l’Inter significa misurarsi con uno degli attacchi più temibili della Serie A, ma anche provare a sfruttare le incertezze che stanno caratterizzando la fase difensiva nerazzurra. In vista della sfida di sabato al Dall’Ara, il Bologna di Raffaele Palladino dovrà trovare il giusto equilibrio tra attenzione e aggressività, cercando di trasformare le attuali debolezze degli avversari in un’opportunità per conquistare un risultato importante.

Inter, tanti gol ma qualche fragilità difensiva

I numeri offensivi della squadra di Cristian Chivu sono di assoluta rilevanza: 18 reti nelle prime sei giornate di campionato, che diventano 23 considerando anche gli impegni europei. Numeri che mettono in lue la capacità dei nerazzurri di trovare soluzioni diverse per arrivare al gol.

Il percorso finora, però, non è stato altrettanto convincente in fase difensiva. In Serie A l’Inter ha già incassato otto reti, mentre il bilancio complessivo sale a 14 considerando anche la Champions League. La sconfitta europea contro il Bruges e gli impegni ravvicinati hanno evidentemente inciso sulla condizione della squadra, con un primo risentimento di Lautaro.

Bologna-Inter, Palladino punta sulle ripartenze

Quindi la domanda ora è: come fare per sfruttare al massimo queste difficoltà e cercare anche di amplificarle? Il Bologna dovrà innanzitutto mantenere compattezza e concentrazione.

Nelle prime sei giornate i rossoblù hanno subito una sola rete nel primo tempo, un dato da cui ripartire per contenere la pressione avversaria. Al tempo stesso, sarà fondamentale riconoscere i momenti giusti per accelerare: il modulo di Palladino potrebbe favorire transizioni rapide e attacchi agli spazi, soprattutto sulle corsie laterali.

Bologna, serve più concretezza sottoporta

Con appena cinque gol realizzati in campionato, la squadra rossoblù deve aumentare la propria incisività. Il tridente di Palladino sarà chiamato a sfruttare ogni occasione, senza concedersi sprechi che contro un avversario di questo livello potrebbero risultare decisivi.

L’esperienza di Darmian, che conosce bene l’ambiente interista, rappresenterà inevitabilmente una risorsa nella preparazione della gara. Per Palladino la sfida sarà trovare il giusto equilibrio tra solidità difensiva e coraggio offensivo: soltanto una prestazione concreta e organizzata potrà permettere al Bologna di sorprendere l’Inter e cercare la prima vittoria casalinga della stagione.

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