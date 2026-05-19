Bologna-Inter: la vetrina di Santi Castro

Il Bologna chiuderà la propria stagione davanti al pubblico del Dall’Ara, questo sabato alle 18, nella sfida contro l’Inter. La decisione è arrivata dalla Lega Serie A, che ha scelto di distribuire gli ultimi incontri del campionato separando le gare senza implicazioni di classifica da quelle decisive per Europa e salvezza, concentrate invece nella serata di domenica.

Bologna-Inter: ultima al Dall’Ara

Per i rossoblù sarà una sfida dal sapore speciale: il confronto con i nerazzurri conserva sempre un fascino particolare e lo stadio potrebbe rispondere presente con una cornice importante, anche se il tutto esaurito è ancora da conquistare.

Inter verso il turnover

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’Inter dovrebbe presentarsi a Bologna con molte rotazioni. Dopo aver già schierato diverse seconde linee contro il Verona, Cristian Chivu starebbe valutando di concedere un anticipo di vacanza ai giocatori attesi dagli impegni con le rispettive nazionali in vista del prossimo Mondiale. Una scelta che potrebbe portare all’assenza di diversi big, compreso Lautaro Martinez.

Santi Castro e Bologna-Inter: un occasione verso il Mondiale

L’eventuale forfait del capitano argentino toglierebbe alla sfida uno dei duelli più attesi, quello con Santiago Castro. L’attaccante rossoblù continua infatti a coltivare la speranza di ritagliarsi spazio nelle convocazioni dell’Argentina e una prestazione di livello contro i campioni d’Italia potrebbe rappresentare un ulteriore segnale da mandare al ct albiceleste.

Per il Bologna sarà comunque l’ultima occasione per salutare i propri tifosi dopo una stagione intensa, ma combattuta fino all’ultimo, mentre l’Inter arriverà in Emilia con la serenità di chi ha già messo in bacheca due trofei.

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