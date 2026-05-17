Castro e il sogno dei Mondiali: due gare per convincere Scaloni

Forse ce lo siamo dimenticati un po’ tutti. Ma proviamo a immaginare quella sensazione che lascia vedere una partita dei Mondiali con la propria nazionale in campo. Emozioni, tensione, commozione: anche solo dal televisore sarebbe il festival delle lacrime.

Figuriamoci, ora, come deve essere poterla giocare, la Coppa del Mondo. Tutti gli occhi del globo puntati su di te, mentre sudi e lotti su ogni pallone come un leone, incitato dal tuo popolo. Questo è il sogno che Santiago Castro vuole vivere e che, nelle ultime due di campionato, continuerà a inseguire.

La situazione punte

Non sarà facile, perché la selezione argentina è ricca di attaccanti. Pero La Locomotora è nella lista dei 55, quanto basta per gioire e sperare in una sua rimonta. Perché, se Lautaro e Julian Alvarez dell’Atletico di Madrid sono già certi di un posto, il terzo è ancora in dubbio.

Come riporta il Resto del Carlino, la corsa a tre vede impegnati, oltre al Torito rossoblu, Pellegrino del Parma e López, un giocatore che avevamo già osservato come target potenziale del Bologna in caso di partenza di Santi. E, visto questo finale energico, possiamo pensare che Castro sia in vantaggio su Pellegrino. Sarà corsa a due, dunque, salvo sorprese.

Atalanta e Inter, squadre di argentini

Ironia della sorte, le due big che affronteranno i rossoblu nel rush finale sono squadre storicamente ricche di argentini. Per l’Atalanta non si può non ricordare il Papu Gomez, che aveva fatto sognare il campionato con i suoi tocchi al velluto e una visione di gioco più unica che rara.

I recenti campioni della Coppa Italia, invece, oltre a Lautaro, ormai una certezza anche per Scaloni, nella loro storia hanno avuto come simbolo anche Javier Zanetti. Che questi confronti diretti con la patria possano aiutare la punta felsinea? Di sicuro, saranno fonti di enorme motivazione, se ne serviva altra oltre al sogno americano.

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