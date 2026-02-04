Bologna, Italiano e l’affetto del pubblico: il tecnico fa leva sulle emozioni

La sconfitta senza appello e con tantissimi errori del Bologna ieri sera contro il Milan ha lasciato l’amaro in bocca a Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù è apparso molto deluso dalla prestazione dei suoi. E ha sottolineato come uno dei principali problemi: i rossoblù stanno giocando col fuoco.

Il tecnico prova una leva psicologica diversa rispetto al solito e lancia un messaggio alla squadra, nonché a sé stesso: «Il Bologna non può giocare col fuoco in casa. Rischia di perdere l’affetto del suo pubblico». Un pubblico che, ieri, nonostante le difficoltà evidenti della squadra non ha mai fatto mancare il proprio supporto.

Crisi mascherata

L’allenatore non sceglie le parole a caso, mai. Non è un caso che faccia leva sul fatto che, di fronte al pubblico di casa, si stiano facendo delle brutte figure. Non è un caso che il tecnico rossoblù non usi mai la parola crisi. Un termine che implica un senso di emergenza e che crea ansia.

Italiano vuole uscirne col lavoro settimanale, col suo metodo e senza esasperare la squadra. Sentire la parola crisi da chi dovrebbe trovare una soluzione non farebbe che aumentare la pressione sulla squadra. Pressione di cui Freuler e compagni non hanno certamente bisogno. Sanno, in autonomia, di star deludendo le aspettative.

L’affetto del pubblico

Meglio una leva emotiva, qualcosa per cui i giocatori possano sentirsi colpiti. Il Bologna, i suoi giocatori e Italiano rischiano seriamente di perdere il supporto senza una vera reazione. Ieri gli errori sono stati tanti troppo evidenti per essere “veri”. E giustamente il pubblico non ha punito queste difficoltà.

Ma col passare del tempo potrebbe farlo. A ragion veduta. Ecco perché il mister ha voluto sottolineare che la prima cosa da fare è riprendersi almeno di fronte ai propri tifosi per non perdere quel supporto che è stato fondamentale fino a due mesi fa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook