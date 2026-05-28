Bologna-Italiano, giornata decisiva: il Napoli accelera, incontro-verità per il futuro del tecnico

È una giornata fondamentale in casa Bologna. A Casteldebole, infatti, va in scena il tanto atteso incontro-verità tra Vincenzo Italiano e la dirigenza rossoblù, un faccia a faccia destinato a chiarire il futuro dell’allenatore siciliano. Dopo la prima stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia e dopo un quarto di finale in Europa League il tecnico è finito nel mirino di diversi club di alto livello, primo fra tutti il Napoli.

L’atmosfera attorno al centro sportivo rossoblù è particolarmente calda. La società emiliana vuole trattenere Italiano e proseguire il progetto tecnico iniziato due anni fa, ma le sirene provenienti da Napoli si fanno sempre più insistenti. Il club partenopeo starebbe infatti valutando seriamente il profilo dell’ex allenatore della Fiorentina per avviare un nuovo ciclo tecnico post Conte.

Il Napoli prepara l’assalto

Secondo quanto filtra nelle ultime ore, il Napoli sarebbe pronto a presentare una proposta importante a Vincenzo Italiano. Sul tavolo potrebbe esserci un contratto biennale da circa 3 milioni di euro a stagione più bonus, una cifra significativa che testimonia la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di accelerare la trattativa.

La società azzurra considera Italiano uno dei profili ideali per rilanciare la squadra dopo una stagione complicata. Il suo calcio offensivo, dinamico e aggressivo avrebbe convinto gran parte della dirigenza partenopea, desiderosa di riportare entusiasmo e risultati immediati all’ambiente.

Nonostante ciò, il Bologna non sembra intenzionato a perdere facilmente il proprio allenatore. La dirigenza rossoblù continua, infatti, a spingere per la permanenza del tecnico, forte dei risultati ottenuti e di un altro anno di contratto.

Due scenari possibili per il futuro

Al momento restano aperti due possibili scenari. Il primo porta alla permanenza di Italiano a Bologna, con il club disposto a rafforzare ulteriormente il progetto tecnico e a garantire continuità dopo il successo della prima annata. In questo caso, il tecnico potrebbe decidere di proseguire il percorso iniziato in Emilia, dove ha trovato fiducia, stabilità e una piazza pronta a sostenerlo.

Il secondo scenario, invece, conduce direttamente al Napoli. La prospettiva di allenare un grande club con ambizioni di vertice rappresenta un’opportunità importante per Italiano, che potrebbe essere tentato dalla possibilità di competere per obiettivi ancora più prestigiosi, tra campionato e Champions League.

Sullo sfondo resta viva la pista Allegri

Nel frattempo, il Napoli continua a monitorare anche la situazione legata a Massimiliano Allegri. L’ex tecnico del Milan resta infatti uno dei nomi più apprezzati dalla dirigenza azzurra. Tuttavia, i contatti con Italiano sembrano sempre più concreti e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi decisivi.

Molto dipenderà dall’esito dell’incontro previsto oggi a Casteldebole. Da quel confronto emergeranno le reali intenzioni dell’allenatore e le strategie future del Bologna. La sensazione è che la giornata possa rappresentare un punto di svolta decisivo per il mercato degli allenatori in Serie A.

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