Non più pochi. O, quantomeno, “tanti” rispetto alla media generale, forse. Non si è abituati a parlare spesso di quest’argomento, sotto le Due Torri. Quando però ci si mette l’accento, è sicuramente curioso e, in questo caso, fa anche piacere. Cosa? Il Bologna “italiano”, e non per l’ex mister della Coppa Italia. Ma quello di Raffaele Palladino, il quale contro l’Udinese ha schierato ben sette titolari su undici italiani: è un piccolo “blocco”, che si sta creando sempre di più.

Bologna-Udinese, ben sette italiani titolari

A porre l’accento su questo numero è Dario Cervellati, sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio. Cervellati la definisce una chiave, ed effettivamente dall’arrivo di Raffaele Palladino a Bologna questa lo è, visti i risultati ottenuti. Un blocco “italiano”, che finora sta facendo la differenza e che si sta creando nelle gerarchie del mister: contro l’Udinese in campo dall’inizio ben sette titolari erano “azzurri”.

Darmian, Casale, Pobega, Zortea, Cambiaghi, Orsolini, Bernardeschi. Solitamente il numero si ferma a sei, contando gli ultimi due che finora si sono alternati al fianco di Cambiaghi. Senza dimenticare Piccoli, o anche De Silvestri e Pessina, meno presenti in campo. La diretta conseguenza? Che anche la maggior parte dei gol finora parla la nostra lingua: Cervellati sottolinea come il 58,8% delle reti segnate in Serie A dai Rossoblù viene proprio da loro: Bernardeschi 3, Orsolini 2, Pobega 2, Piccoli, Casale e Zortea uno a testa.

Una base che aiuta

Non che il Bologna non l’abbia mai avuta, anzi: anche in questi anni d’oro la componente italiana è sempre stata fondamentale. Forse, però, meno impattante di oggi, quantomeno a livello numerico. Oggi il Bologna parla un po’ più italiano e lo fa sempre più spesso: forse senza volerlo dal principio, visto poi il cambio d’allenatore, i Rossoblù quest’anno hanno puntato, in corso d’opera, più sul materiale “interno” per risalire la china. E, visti i risultati, non può non esserci soddisfazione in questo.

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