Odgaard rientra a Casteldebole in anticipo per proseguire con la riabilitazione

Il Bologna può riabbracciare presto Jens Odgaard, che torna a Casteldebole ancora prima del resto del gruppo (parte del quale impegnato con le proprie Nazionali durante queste tre settimane di sosta). Secondo quanto riportato da Dario Cervellati sul numero odierno del Corriere dello Sport – Stadio, infatti, il danese sarà al Centro Tecnico Niccolò Galli già nella giornata di domani per poter proseguire con la riabilitazione post infortunio.

Quattro settimane di stop per il danese del Bologna Jens Odgaard dopo l’infortunio muscolare subito in allenamento

La pausa Nazionali non ha sorriso particolarmente a Jens Odgaard, costretto a quattro settimane di stop per un infortunio subito durante una sessione di allenamento. Il bollettino medico parla di una lesione ai flessori della coscia destra, con tempo di recupero di quasi un mese. Il trequartista danese del Bologna, però, non dovrebbe saltare troppe partite, dal momento che sta sfruttando la sosta per fare riabilitazione.

Con il campionato fermo, anche Raffaele Palladino ne può approfittare per conoscere meglio la sua nuova squadra. Certo, in questi giorni il gruppo sarà molto meno numeroso a causa dei tanti assenti per le Nazionali. Dodici giocatori della Prima squadra rossoblù, infatti, hanno ricevuto la chiamata delle proprie rappresentative: si tratta di Nicolò Cambiaghi e Massimo Pessina (Italia), Lewis Ferguson (Scozia), Ukko Happonen (Finlandia U21), Torbjorn Heggem (Norvegia), Eivind Helland (Norvegia U21), Emil Holm (Svezia), Martin Vitik (Repubblica Ceca), Marco Libra (Venezuela), Arthur Theate (Belgio) e Samuel Mbangula (Belgio U21).

Il reparto più “ridotto” è la difesa, con Palladino che nei prossimi giorni dovrà lavorare senza i quattro centrali Heggem, Helland, Theate e Vitik. Si ferma anche Holm, infortunatosi con la Svezia: il terzino rischia un lungo stop. Il neo-allenatore rossoblù, intanto, lavorerà con Bernardeschi e gli altri, in attesa del ritorno dei Nazionali Rossoblù previsto tra il 5 e il 7 ottobre. Mister Palladino ha fissato la ripresa per mercoledì, con l’obiettivo di aumentare l’intensità, trovare un’identità di gioco e ritrovare la condizione mentale per affrontare la trasferta di Lecce dell’11 ottobre.

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