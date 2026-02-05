Bologna, Joao Mario vs Holm: cosa cambia per Italiano

Joao Mario è l’uomo copertina del calciomercato invernale del Bologna. Sia perché è stato l’ultimo innesto regalato a Italiano – arrivato l’ultimo giorno di calciomercato -, sia per il tipo di trattativa con cui è arrivato: uno scambio di prestiti con la Juventus, con Holm che è partito in direzione Torino. Un acquisto che cambia radicalmente il materiale a disposizione dell’allenatore rossoblù su quella corsia.

Forza contro Tecnica

Al Dall’Ara, Emil Holm si è sempre fatto riconoscere per la sua resistenza fisica. Nell’arco dei 90′, le cavalcate dello svedese lungo la fascia erano uno costante nella fase di costruzione rossoblù. Inoltre, grazie ai suoi 191 cm di altezza, per gli avversari era spesso difficile ostacolare la sua potenza. Soprattutto per quelli più bassi e tecnici come Joao Mario.

Il portoghese, infatti, porta sotto le Due Torri caratteristiche molto lontane da quelle possedute dall’ex Bologna: 178 cm, brevilineo, ottime doti tecniche, forte con entrambi i piedi. Infine, ama portare il pallone, relazionarsi con i compagni e scendere lungo la fascia – aspetto che ricorda Holm. Caratteristiche che si avvicinano molto di più a quelle di Zortea, il suo nuovo compagno di reparto in casa Bologna.

Rendimento offensivo

In questa stagione, Holm è stato il difensore con il contributo offensivo più alto di tutta la rosa: 1 gol e 4 assist in Serie A, oltre a un assist in Coppa Italia. Un rendimento costante, che ha coperto anche il mancato apporto di Miranda – 1 rete e 1 assist in 27 presenze complessive. Dall’altra parte, anche Joao Mario si è sempre distinto in fase offensiva. Tralasciando la stagione in bianconero dove ha totalizzato appena 1 assist in 13 presenze, nel 2024/25 si è reso protagonista con la maglia del Porto servendo ben 5 assist, di cui 2 in Europa League. Ma non è stata questa la sua stagione più produttiva con i Dragoni. Nel 2022/23, il bilancio personale conta 1 gol e 5 passaggi vincenti. Non male per un classe 2000.

Infortuni

Le problematiche fisiche non sono mancate al nuovo terzino bianconero durante la sua esperienza con la maglia del Bologna. Dal 2024/25, ha subito ben 8 infortuni, che lo hanno costretto a stare ai box per 122 giorni e saltare 17 gare.

Nonostante il suo rendimento sia tra i più alti del reparto difensivo rossoblù, nel 2025/26 ha realizzato soltanto 11 presenze in Serie A. A differenza sua, Joao Mario potrebbe garantire più continuità di rendimento. Dal 2020 ha subito 8 infortuni, tra cui una lesione grave nel 2023 – per cui è rimasto indisponibile da marzo ad agosto. Complessivamente, Joao ha saltato 33 partite in 5 stagioni. Una media a stagione di gran lunga inferiore rispetto alle 17 assenze forzate di Holm nelle due stagioni con il Bologna.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook